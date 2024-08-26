平保績後管理層訪問　親為減持滙豐解畫　經濟放緩反有助保險業務

中國平安（2318）上半年壽險及健康險業務新業務價值按年上升11%，但單計第二季則按年持平，集團副總經理付欣表示，這主要是由於去年同期基數較高所致，但按目前業務情況來看，有信心維持上半年新業務價值增長的趨勢及動力，主要考慮到市場需求仍旺盛，過去幾年平保進行壽險改革，代理人具備較強的銷售能力。至於內地經濟放緩會否有所影響，她就認為，反而會有利於保險業務。



在投資業務方面，付欣表示，滙豐（0005）是財務投資，有關之前按上市規則披露對𣾀豐持股的變化，屬於險資資產配置上根據市場情況對個別股票的倉位變動。



付欣表示，滙豐是財務投資，屬於險資資產配置上根據市場情況對個別股票的倉位變動。﹙資料圖片﹚

滙豐持股變動 根據市場情況進行

平保自5月7日首次披露減持股份後， 3個月內北水的滙豐持股大減約1.2億股。在滙豐不斷回購及股東股權比例提升的情况下，北水持股仍減少近0.5個百分點至7.98%。按此前披露時平保佔滙豐北水持倉約九成計，市場分析認為，平保持續減持滙豐的機會極高。

付欣表示，平保在投資配置方面，平保目前股票投資佔比少於20%，主要為A股及H股投資，高分紅股息股為投資策略之一，近來新增的高分紅投資以H股為主。市場預期美國將於9月啟動減息，預計能利好資本及債券市場，而平保投資策略為「價值投資，穿越周期」，有適時入手長期固定收益債券，而減息也會利好債券市場。

平保指出，經濟放緩反而對保險公司是一個利好。

對於維持派息政策具備信心

中國平安(2318)上周五公布截至今年6月底止中期業績，純利746.19億元人民幣(下同)，按年升6.8%，派中期息每股93分，按年持平。同日股價升3.64%至35.55元，成交28.3億元。付欣表示，對於維持派息政策具備信心，因為對營運利潤的良好發展趨勢有信心。至於陸金所﹙6623﹚業務方面，由於利潤佔比較少，對集團利潤影響有限。

她又相信，平保股價被市場低估，現在的股價相較歷史的高點以及PE和PB，再對比接近8%的股息率來說的話，認為是被低估的。她指出，隨著內地老齡化趨勢，醫療及養老需求增，保險仍為穩健增長行業，而平保有逾2億個中產客戶，為未來增長提供基礎。周五股價回升，相信是市場對公司的認可。

探討醫療養老等業務進攻香港市場

香港市場方面，付欣表示，目前也看醫療養老等業務，能不能服務大灣區和香港市場，內部確實有這樣的探討。香港作為平保重要市場，有助把握大灣區機遇。平保在香港現有產險公司、平安銀行，也有平安虛擬銀行，目前希望利用這些綜合的牌照積累，來更好差異化服務整個香港市場，因為香港的金融機構競爭還是比較激烈的，希望找到自己差異化經營的模式。

中國平安保險公司。（視覺中國）

內地經濟疫後復甦不如預期，會否影響保險市場增長，付欣表示，經濟放緩對保險但反而能夠促進保險業務， 因為對很多的老百姓尤其是中產來說，財富的保值增值的需求仍存在，故此反而對保險公司是一個利好。保險產品作為投資回報率，會佳於市場一般的理財產品包括公募基金等，存款利率也在下跌，終身壽及中期年金等保險儲蓄產品的回報具備競爭力。

望分紅產品佔比達50%

內地壽險行業保險產品預定利率將下調，9月1日起將新備案的普通型保險產品以及分紅型保險產品，由原先的利率上限3%及2.5%，分別下調至為2.5%和2%。付欣表示，為應對這一變化，平保將進一步優化調整產品結構，希望明年分紅產品佔整體銷售保單產品結構的比例，達到50%。

平保近期發行5年期可換股債券，發行規模為35億美元。付欣表示，平保本身償付能力仍穩健，發債主要為未雨綢繆去主動規劃，無論是應對經濟的一些不確定性，還是應對未來的業務增長，包括監管如果未來還做一些政策的調整。此次選擇發行可轉換債，主要是考慮到成本較低，年利率僅為0.875厘，及境外市場具備靈活性。目前沒有計劃下半年發行更多可換股債券，對於未來的融資需求，目前沒有做相關考慮。