美股｜道指收市漲9點再破頂　Nvidia績前升近1.5%

投資者觀望人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia周三（28日）公布業績，美股周二（27日）小幅上漲，道指升9點再創收市新高，納指及標指也微升。其中，備受注目的Nvidia收市升1.46%，每股收報128.30美元。



道指收市報41,250.50點，升9.98點或0.02%；納指報17,754.82點，升29.05點或0.16%；標普500指數收市報5,625.80， 升8.96點0.16%。

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

超微電腦跌逾2.6% 拼多多ADR再挫4%

超微電腦（Super Micro Computer）股價曾挫逾8%，至收市跌2.67%。沽空機構Hindenburg Research此前質疑超微電腦存在會計操縱、規避制裁的等問題，

加拿大宣布將對中國電動車進口徵收100%關稅後，Tesla延續跌勢，周二再跌1.88%。

大型股Amazon跌1.36%，為跌幅最大道指成份股。

另外，派拉蒙全球（Paramount Global）下跌7.15%，此前華納音樂前主席Edgar Bronfman Jr.宣布放棄競逐收購。

反映中概股的金龍指數升0.4%，其中拼多多ADR再跌4.09%，每股收報95.60美元；小鵬汽車則漲6.6%。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

美元指數下跌 油價回落逾2%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周二（27日）在匯市尾市報100.55， 跌幅約0.29%。

油價回落。紐約原油期貨每桶收報75.53美元，跌1.89美元或2.44%；倫敦布蘭特期油收報79.55美元，跌1.88美元或2.31%。

現貨黃金升0.23%，最新每盎司報2,523.77美元。