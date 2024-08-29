英偉達次季收入勝預期　第三季預測欠突破　盤後股價曾挫7%

美股「股王」、AI晶片大廠英偉達（Nvidia，又譯輝達）於美國時間周三（8月28日）公布次季收入達300.4億美元，按年增122%，高於市場預期的287.7億美元。次季純利潤165.99億美元，按年升168%，高於市場預期增長146.4億美元。每股盈餘0.67美元，也較去年同期增長168%。



圖為路透社2023年3月6日發布的設計圖片，可見一部顯示美國晶片製造商英偉達（NVIDIA，又譯輝達）標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

Nvidia股價於美股收市時跌2.10%，盤後股價在公布業續後，曾擴大至7%，其後跌幅收窄。至本港時間清晨5時13分，Nvidia盤後股價跌5.13%，每股暫報119.16美元。

Nvidia公布，次季數據中心收入達263億美元，比去年增長154%，也多於市場預測的250.8億美元。另外，公司宣布批准額外500億美元股票回購。

Nvidia預測第三季收入325億美元，上下浮動為正負2%，符合市場預期的319億美元，毛利率預測在70%左右。不過，市場對僅符合預期的數字失望。此外，該公司表示，正致力解決備受期待的下一代Blackwell芯片的生產障礙，均令該公司股價在盤後交易承壓。

該公司今年股價已累飆逾1.5倍，市值增加1.82萬億美元，為標普500指數創新高的一大動力。