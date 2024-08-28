美團次季經調整溢利按年增77.6%至136.1億元人幣　勝預期

美團（3690）公佈截至6月底季度業績，期內經調整溢利錄得136.06億元人民幣（下同），按年增加77.6%，勝於103億元的市場預期。美團全日收挫3.2%，報102.8港元。



期內集團總收入822.51億元，按年增21%，較804億元的市場預期為高；非國除財務報告會計準則計量下，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為149.97億元，按年增95.2%。即時配送交易筆數，則按年升14.2%至61.67億筆。

2024年第二季度，核心本地商業分部的經營溢利為152億元，較2023年同期的111億元增長36.8%。同時，新業務分部的經營虧損由52億元收窄至13億元。期內，實現經營現金流入淨額191億元。持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為547億元和785億元。

美團

半年斥資233億港元回購 3506萬股作為庫存股份持有

上半年，公司在聯交所購回合共222,110,000股B類股份，總代價為233.26億港元。不過，註銷股份為1月、4月及5月所購回股份的相同數目的股份，因而已發行的B類股份數目合共減少了8250萬股。

期內，3506萬股所購回股份，由公司作為庫存股份持有，擬根據適用規則及規例使用，包括但不限於轉售以換取現金、轉讓以滿足股份計劃項下的股份授出及註銷。

核心本地業務經營溢利按年增長36.8%

核心本地商業收入增長18.5%至607億元。經營溢利按年增長36.8%至152億元，經營利潤率於第二季度同比提升3.3個百分點至25.1%。

公司指，即時配送業務繼續穩健增長，運營效率進一步提升。當中，到店酒旅業務第二季度訂單量按年增長超過60%。年度交易用戶及年度活躍商家數量均創歷史新高。

美團

新業務經營虧損按年收窄74.7%

公司次季新業務分部收入按年增長28.7%至216億元，分部經營虧損按年收窄74.7%至13億元，經營虧損率環比改善8.7個百分點至6.1%。

公司指，通過提升產品品質和加強供應商合作，提高了美团優選的運營效率，從而提升了件均價和商品加價率。且進一步加強履約能力，提高營銷效率，優化資源配置，使得虧損按年與按季都大幅收窄。