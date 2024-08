美國媒體CNBC及《華爾街日報》引述消息人士稱,聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI洽商新一輪私人集資,估值將上升至1,000億美元(7,800億元)以上。



根據報道,Thrive Capital將負責安排本輪集資,集資金額預料約為10億美元(78億元)。

消息人士指出,OpenAI本輪估值將較今年初上升25%。今年初,該公司估值傳聞為800億美元以上。當時,OpenAI年化收入超過20億美元。

OpenAI及Thrive拒評上述消息。

OpenAI logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo