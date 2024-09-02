滙豐信用卡海外消費錄雙位數字增幅　本地快餐及保險增長快

港人疫後外遊成風，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢表示，上半年滙豐整體信用卡消費，以及海外消費，均錄得雙位數字增長，而每日平均於海外消費的客戶數目也增逾 20%。去年最受 Travel Guru 會員歡迎的旅遊目的地首 5 位分別為日本、台灣、美國、英國及中國內地。



滙豐信用卡本地消費方面，上半年也有高單位數字增長，他對於今年餘下時間整體信用卡消費，保持增長趨勢持樂觀態度。



周燦賢表示，上半年滙豐海外消費錄得雙位數字增長，而每日平均於海外消費的客戶數目也增逾 20%。（Reuters）

日本及台灣等為最受歡迎外遊目的地

而事實上，滙豐信用卡本地消費增長，落後於外遊消費，與市場趨勢一致。周燦賢表示，餐飲為信用卡本地消費重要貢獻項目之一，上半年有單位數字增長，當中客單價較為便宜的快餐類消費，增長明顯，相較高端餐飲表現則有所放緩。同時，與個人健康相關的消費，包括保險，以及與外遊相關的旅行社消費，也有所增長。

周燦賢表示，本地消費會繼續投放資源，包括與餐廳合作推出優惠，目前已有逾80家餐廳加入優惠。海外消費方面，也會進一步擴大商戶夥伴網絡，提供更多不同類型的旅遊優惠，例如留意到很多客戶傾向使用網上旅遊代理平台預訂機票及酒店，因此於今年加強與 Trip.com 的合作，並會加入全新商戶優惠包括永安旅遊的郵輪套票，及與塞班旅遊官方資訊平台「喜愛塞班」合作推出的塞班島旅遊套票優惠等。

周燦賢表示，信用卡本地消費上半年有高單位數字增長，當中客單價較為便宜的快餐類消費，增長明顯，相較高端餐飲表現則有所放緩。（鄭子峰攝）

信用卡本地消費上半年有高單位數字增長

至於獎賞計劃方面，Reward+ 應用程式下載的人數已突破 180 萬，與去年相比增加接近 20 萬。此外，上半年度滙豐 Reward+ 的活躍率按年上升超過 20%，透過 Reward+ 兌換「獎賞錢」有關的交易數目按年上升超過 30%。

周燦賢表示，滙豐信用卡旗下的 Travel Guru 會員計劃推出未滿一年，已擁有超過 26 萬登記會員，其中 4 成為千禧世代的用戶。另外，會員的海外簽賬比非會員更多達接近 60%，於旅遊相關方面的消費包括預訂機票和經旅遊代理代訂機票或酒店，亦比非會員多近 30%，顯示客戶對一站式的旅遊會員計劃十分受落。

Travel Guru 至今推出一週年，9 月起將重新開放予持卡人登記入會，各項優惠亦會加碼，升級所需的預訂機票或酒店的單一簽賬額門檻更會降低接近一半，以回應會員在旅遊預算方面的不同需求。簽賬分期方面也有優惠方案，會員於海外實體店簽賬及成功申請簽賬分期可享手續費回贈，相等於免息免手續費將旅遊消費分期付款。而現有會員更會收到個人化旅遊概要，從財務角度回顧其去年的旅遊消費模式。