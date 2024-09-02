彭博﹕華向日本警告　若加強對半導體設備出售限制　將作經濟反擊

外電報道，中國警告日本若就內地公司出售芯片製造設備和提供相關服務，作出進一步限制，中國會對日本進行嚴厲的經濟反擊。報道引述知情人士指，中方高層官員最近與日方官員會晤中一再概述這一立場。



《彭博》引述知情人士稱，豐田是日本最重要的公司之一，且深度參與日本的芯片政策，當中投資台積電於熊本縣新建的一個芯片廠。豐田汽車私下告訴日本官員的一個具體擔憂是：日本若實施新的半導體管控措施，北京方面可能會切斷汽車生產必不可少的關鍵礦物的對日供應。

日本出台任何新芯片出口管制措施，都會主要影響到東京電子，而豐田的擔憂亦成為日本官員其中一個主要考量。

日本經濟產業省沒有立即回應。東京電子不予置評。豐田發言人表示，公司在不斷考慮最佳採購策略，以滿足客戶的需求，而不僅限於礦產資源。

晶片・半導體・芯片・美國・日本・荷蘭ASML・中美晶片戰：Semiconductor chips are seen on a printed circuit board in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration//File Photo

日荷韓獲美國豁免 可續出口半導體設備

外電7月時引述消息指美國已知會盟友，若東京電子及ASML等芯片供應鏈公司向中國提供先進的芯片技術，或會面臨更嚴厲的貿易限制。其後據報美國計劃8月公布新規，將擴大美國阻止部分國家向中國芯片製造商出口半導體製造設備的權力，至於包括日本、荷蘭和韓國的出口關鍵芯片製造設備盟友，則獲豁免。