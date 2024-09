彭博﹕華向日本警告　若加強對半導體設備出售限制　將作經濟反擊

外電報道,中國警告日本若就內地公司出售芯片製造設備和提供相關服務,作出進一步限制,中國會對日本進行嚴厲的經濟反擊。報道引述知情人士指,中方高層官員最近與日方官員會晤中一再概述這一立場。



《彭博》引述知情人士稱,豐田是日本最重要的公司之一,且深度參與日本的芯片政策,當中投資台積電於熊本縣新建的一個芯片廠。豐田汽車私下告訴日本官員的一個具體擔憂是:日本若實施新的半導體管控措施,北京方面可能會切斷汽車生產必不可少的關鍵礦物的對日供應。

日本出台任何新芯片出口管制措施,都會主要影響到東京電子,而豐田的擔憂亦成為日本官員其中一個主要考量。

日本經濟產業省沒有立即回應。東京電子不予置評。豐田發言人表示,公司在不斷考慮最佳採購策略,以滿足客戶的需求,而不僅限於礦產資源。

晶片・半導體・芯片・美國・日本・荷蘭ASML・中美晶片戰:Semiconductor chips are seen on a printed circuit board in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration//File Photo