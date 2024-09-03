路透﹕滙豐新任CEO艾橋智稱既續控成本　兼在可持續軌道增加收入

滙豐（0005）新任行政總裁艾橋智於周一（2日）正式上任，並且到港與官員﹑客戶及員工會面。據《路透》引述滙豐內部備忘錄報道，艾橋智表示，該行現在能夠加快執行戰略，在保持成本控制的同時在「可持續的軌道」上實現收入增長。



滙豐駐香港發言人向路透表示，艾橋智將在香港會見客戶、同事和政府官員。

滙豐新任行政總裁艾橋智(圖左四)，未來數日會在香港會見官員及該行客戶與員工。

今年50歲的艾橋智出生於黎巴嫩、在法國接受教育，他於2005年加入滙豐，2023年1月獲委任為董事及集團財務總監。在此之前，他曾出任環球銀行及資本市場聯席主管，並且領導旗下的資本市場及證券服務部門。2016年7月至2019年2月期間，他曾擔任集團中東、北非及土耳其地區行政總裁。至今年7月時獲委任為新任行政總裁，接替在今年4月時宣布即將退休的祈耀年。

據悉艾橋智。能說多國語言，包括普通話，成為首位識講普通話的滙豐行政總裁。

艾橋智曾表示要加強成本控制

在今年7月時，艾橋智曾指出祈耀年帶領下滙豐業績達標，並且已建立了強勁的增長平台，故此深信現有的集團策略行之有效，故此會繼續推動這些策略。滙豐有充裕的資金及資源去推動業務，包括香港及英國業務，國際批發銀行及亞洲財富管理業務。目前是時候加快推行這些策略，並繼續推動收入的可持續增長，改善運營槓桿，並同時加強成本控制、風險管理及提升客戶服務及體驗。