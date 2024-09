美國最大銀行摩根大通行政總裁戴蒙稱,不排除美國經濟陷入滯脹的可能,但有信心通脹正從高位逐漸回落。不過美銀行政總裁莫伊尼漢指出,不同意戴蒙對美國經濟可能出現滯脹的觀點。



戴蒙周二出席投資研討會時指出,滯脹將是美國經濟最壞的後果,現時他不排除滯脹發生的可能性。

戴蒙認為,通脹正在逐步回落,但美國政府財赤高企及基建開支日增,可能令通脹高居不下,對經濟構成負面壓力。

戴蒙上月曾表示,美國經濟一年內陷入衰退的可能性是30%至40%。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)