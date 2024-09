美前財長薩默斯指聯儲局本月減息半厘呼聲增　稱經濟未步入衰退

美國於周五(6日)公布8月新增非農業職位數目為14.2萬份,不及市場人士預期,加深投資者對當地經濟衰退的憂慮,以及聯儲局加大減息力度預期。美國前財長薩默斯指出,縱使就業數據並非太差,可是已足夠提高聯儲局於本月減息半厘的呼聲。



薩默斯接受外電訪問時指出,8月份的數據並不反映美國就業市場特別疲弱,卻反映經濟欠佳。因此聯儲局減息0.25厘或0.5厘的機會率更趨平衡。

他又指出若數據反映美國經濟情況很壞,減息0.5厘機會更大,惟目前情況是減息0.25厘或0.5厘機會更為均稱,並指出當地經濟未步入衰退。

另一方面,被視為「聯儲局三把手」的紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)在為一項活動而預備的講稿中表示,目前經濟處於平衡狀態,通脹率邁向2%聯儲局目標,因此,現在透過降低聯邦基金利率目標區間、來降低政策的限制性程度是適當的做法。

紐約聯儲銀行行長在聯邦公開市場委員會(FOMC)擁有永久貨幣政策投票權。威廉斯其後出席討論會時稱,希望更仔細地研究美國8月非農業就業數據,同時指出,最新數據符合他一直見到的情況,即經濟放緩及勞動力市場降溫。

對於聯儲局9月應該減息0.25厘還是0.5厘,威廉斯表示尚無想法。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)