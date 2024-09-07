美前財長薩默斯指聯儲局本月減息半厘呼聲增　稱經濟未步入衰退

美國於周五（6日）公布8月新增非農業職位數目為14.2萬份，不及市場人士預期，加深投資者對當地經濟衰退的憂慮，以及聯儲局加大減息力度預期。美國前財長薩默斯指出，縱使就業數據並非太差，可是已足夠提高聯儲局於本月減息半厘的呼聲。



薩默斯接受外電訪問時指出，8月份的數據並不反映美國就業市場特別疲弱，卻反映經濟欠佳。因此聯儲局減息0.25厘或0.5厘的機會率更趨平衡。

他又指出若數據反映美國經濟情況很壞，減息0.5厘機會更大，惟目前情況是減息0.25厘或0.5厘機會更為均稱，並指出當地經濟未步入衰退。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

紐約儲銀行長料本月減息

另一方面，被視為「聯儲局三把手」的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）在為一項活動而預備的講稿中表示，目前經濟處於平衡狀態，通脹率邁向2%聯儲局目標，因此，現在透過降低聯邦基金利率目標區間、來降低政策的限制性程度是適當的做法。

紐約聯儲銀行行長在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有永久貨幣政策投票權。威廉斯其後出席討論會時稱，希望更仔細地研究美國8月非農業就業數據，同時指出，最新數據符合他一直見到的情況，即經濟放緩及勞動力市場降溫。

對於聯儲局9月應該減息0.25厘還是0.5厘，威廉斯表示尚無想法。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

有聯儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos表示，威廉斯並沒有為聯儲局9月減息0.5厘奠定任何基礎，威廉斯同時指隨着時間推移，政策可以轉向更中性的設定。