美團擬發美元優先票據　資金用作現有離岸債再融資

美團 （3690） 擬發行美元優先票據，建議僅向專業投資者進行票據的國際發售，建議票據發行的完成取決於市況及投資者興趣，本金總額、利率、付款日期及若干其他條款和條件尚未釐定。所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。



美團表示，票據的定價將透過由高盛 （亞洲）有限責任公司、Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited、摩根士丹利國際股份有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，以及UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信里昂證券 有限公司作為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人所進行的累計投標程序釐定。

票據條款落實後，預期公司、高盛（亞洲）有限責任公司、Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited、摩根士丹利國際股份有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信里昂證券有限公司及其他初始買家將訂立購買協議。

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