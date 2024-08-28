美團10億美元新回購擬「不時」開展　一業務獲讚「快靚正」首選

美團（3690）公佈截至6月底季度業績，期內經調整溢利錄得136.06億元人民幣（下同），按年增加77.6%，勝於市場預期。總收入822.51億元，按年增21%，董事長王興及首席財務官陳少暉參與業績電話會。



王興直言不諱表示，消費環境變化，公司必須快速適應，消費趨勢確實給各行業帶來了不同程度的挑戰，但消費者對本地商業的需求仍然強勁，數字化轉型潛力仍然巨大。業績會結束，公司即刻公告，將不時在公開市場購回總金額不超過10億美元的B類普通股。



「不時」回購不超過10億美元B類普通股 1.16億庫存股份適時註銷

HSBC分析師最後問及美團回購計劃，公司首席財務官陳少暉表示，年內回購已佔據流通股數的3.6%，還將有不超過10億美元的B類普通股回購計劃，但將結合公司離岸資金儲備、自由現金流、市況以及業務資金用途等綜合考慮，不定時在公開市場回購，採取靈活安排。

其續指，美團的回購計劃，將致力於優化資本配置，提升股東回報。電話會結束，美團即刻於聯交所公示，董事會已決議，不時在公開市場購回總金額不超過10億美元的本公司的B類普通股，公司於公告日期持有的1.16億股庫存股份將於適時註銷。結合財報，上半年公司購回合共2.2億股B類股份，總代價約為233.3億港元。

美團最新公示，不時在公開市場購回總金額不超過10億美元的本公司的B類普通股，公司於公告日期持有的1.16億股庫存股份將於適時註銷。（資料圖片）

「拼好飯」成「價格敏感型」消費者首選 單日訂單峰值破800萬

期內，核心本地商業收入增長18.5%至607億元。經營溢利按年增長36.8%至152億元，經營利潤率於第二季度同比提升3.3個百分點至25.1%。

業績會中，王興與陳少暉均反復提及美團「拼好飯」業務季內表現強勁，單日訂單量峰值再創新高，突破800萬單。公司表示，「拼好飯」已經成為「價格敏感型」消費者首選，在消費者尋求更物超所值的購物體驗，消費形態轉向「多快好省」並重的當下，美團在資源、品牌、平台都更有優勢。

在「拼好飯」業務中，美團降低了拼單門檻，使得用戶留存及下單頻次均顯著提升。此外，其更成為眾多中小商家新的增長驅動因素，也幫助連鎖餐飲提高效率和吸引年輕消費者。

美團創始人王興表示，消費環境變化，公司必須快速適應，消費趨勢改變確實給各行業帶來了不同程度的挑戰。（資料圖片）

發揮協同效應 冀不同業務客群交叉銷售

此外，花旗等多間大行分析師，都問及公司組織架構改善，以及協同效應等問題。美團表示，其致力於到店餐飲、外賣等業務整合，令不同業務之間，產生交叉銷售或消費者群體轉移，且公司還將持續投入低線市場。

期內，到店酒店業務訂單量按年增長超過60%。年度交易用戶及年度活躍商家數量均創歷史新高。而其還同步推出「神會員」項目，即用戶領取的用券可在到店餐飲、休閒等多種業務之間自由使用。

截至7月初，參與「神會員」的商家數已達500萬家。現體系擴展到到店酒旅的更多品類，並於7月在全國範圍推出。協同聯動中，公司期內休閒娛樂品類的交易金額及訂單量，按年增長超過60%，麗人和醫美品類的交易金額增長超過50%。

美團新業務分部收入按年增長28.7%至216億元，經營虧損收窄74.7%至13億元。（資料圖片）

新業務經營虧損收窄74.7% 出海屬早期階段但不可或缺

期內，新業務分部收入按年增長28.7%至216億元，經營虧損收窄74.7%至13億元，經營虧損率環比改善8.7個百分點至6.1%。公司指，期內加強美团優選的運營效率，從而提升了件均價和商品加價率。我們進一步加強履約能力，提高營銷效率，優化資源配置，使得虧損環比、同比都大幅收窄。

公司出海業務也屬於此分部，不過美團強調出海業務仍處於早期階段，佔比仍較小，將評估不同市場的機會，適時分享進展。但出海是公司長期發展策略中不可或缺的一部分，將在財務健康的支持下，探索更多可能性。

財報顯示，期內公司實現經營現金流入淨額191億元。持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為547億元和785億元。