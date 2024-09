聯儲局啟減息周期　芝加哥儲銀行長料明年多番降利率　促軟著陸

聯儲局於上周舉行的議息會議後宣布減息0.5厘,為2020年3月以來首次,當局點陣圖更預告於年內再減息0.5厘。對於往後息口,有聯儲銀行行長認為聯儲局會多次減息。



芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee)預計,聯儲局明年將多次減息,希望尋求美國經濟軟着陸,即在勞動力市場不會崩潰的情況下控制通脹。

古爾斯比在一次會議上發表演講稱,通脹率已從峰值大幅下降,近幾個月來一直接近聯儲局2%的目標。許多人認為4.2%的美國失業率已經達到充分就業水平,這也是國會賦予聯儲局的使命之一。

他指出基本上希望聯儲局的雙重使命都能維持現狀。然而利率已處於幾十年來的最高水平。當想給經濟降溫時,維持當前利率是合理的,但若想讓經濟維持現狀就不行。

至於亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,隨着通脹和就業之間的風險變得更加均衡,以大幅減息行動啟動減息周期,將有助於使利率更接近中性水平。

他續稱鑑於圍繞所謂中性利率—即既不刺激經濟,也不遏制經濟的利率水平存在不確定性,以及出於對通脹可能回歸的擔憂,官員們不應作出保持大幅減息基調的承諾。

博斯蒂克在為歐洲經濟和金融中心組織的一次活動準備的講話中指出,對通脹的剩餘擔憂原本可能讓他在上周支持相對較小的行動步伐—比如說25個基點,但是這一舉措將掩蓋在勞動力市場走向方面日漸升溫的不確定性。

