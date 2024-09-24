滙豐推全新定息按揭　首3年鎖定3.25厘　樓按專家︰變相再減息

日前宣布減息的滙豐推出全新定息按揭計劃，首3年定息3.25厘，首5年定息3.15厘。其後按息為最優惠利率﹙P，現為5.625厘﹚減1.25厘，即4.375厘。

滙豐發言人回應稱，推出定息按揭計劃，其息率低於現時其他按揭計劃，反映該行積極支持本港樓市持續發展，並致力為重視還款穩定性的客戶提供另一項選擇，讓他們有更好的財務預算。

莊錦輝稱，滙豐推全新定息按揭，變相再減息。﹙資料圖片﹚

就滙豐銀行推出首3年及5年定息按揭計劃，星之谷行政總裁莊錦輝認為，對業界來說是為樓市打下強心針，反映銀行積極考慮進一步減息，速度甚至比美國更快，對樓市屬正面支持。這變相再減息的動作，顯示匯豐對未來5年按息的預期是平均低於或等於3.15%。

然而，必須留意，兩年前開始供樓的業主大多數正在繳付3.125至3.25%的按息，意味著新推出的定息利率實際上比現時的浮息更高，加上沒有回贈優惠和高息存款掛鈎戶口（mortgage link），貸款人無需急於決定是否轉用定息。

對於剛購買物業或現契重按的業主，莊錦輝則稱，如果他們認為未來息率不會迅速跌至低於3.25%，可以考慮採用固定利率按揭計劃。因為一旦採用，利率將低於目前的浮動利率 3.875%。然而，需要注意的是，固定利率期結束後，利率可能會迅速升至P-1.25%，此時應及時轉移。同時，業主可以留意息口走勢，如果未來供樓利率降至低水平，並且現金回贈吸引，即使在罰息期內轉至更優惠的計劃，最終可能會更划算。