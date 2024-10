ChatGPT母企｜OpenAI完成新一輪66億美元集資　外電：蘋果未參與

ChatGPT母企OpenAI宣布,已完成最新一輪集資,集資總額為66億美元,折合相當於514.8億港元,公司估值就達到1,570億美元。



本輪集資也是史上規模最大的私人投資之一,由創投基金Thrive Capital領銜,參與者還包括富達(Fidelity)、微軟Microsoft、英偉達Nvidia及軟銀集團。當中,作為最大股東的微軟Microsoft投資約7.5億美元,而此前公司已經有130億美元的投資基礎。

值得一提的是,原先多間外電曾引述消息指蘋果Apple也參與了本輪融資談判,但最終未有參與。不過公司已與其建立合作關係,令蘋果設備可以使用其提供的AI功能。

FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. (REUTERS)