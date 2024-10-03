ChatGPT母企｜OpenAI完成新一輪66億美元集資　外電：蘋果未參與

ChatGPT母企OpenAI宣布，已完成最新一輪集資，集資總額為66億美元，折合相當於514.8億港元，公司估值就達到1,570億美元。



外電指蘋果最終未參與本輪融資

本輪集資也是史上規模最大的私人投資之一，由創投基金Thrive Capital領銜，參與者還包括富達（Fidelity）、微軟Microsoft、英偉達Nvidia及軟銀集團。當中，作為最大股東的微軟Microsoft投資約7.5億美元，而此前公司已經有130億美元的投資基礎。

值得一提的是，原先多間外電曾引述消息指蘋果Apple也參與了本輪融資談判，但最終未有參與。不過公司已與其建立合作關係，令蘋果設備可以使用其提供的AI功能。

FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. （REUTERS）

據報要求投資者 勿入股支持勁敵

不過《華爾街日報》再傳出消息，指公司對於投資者要求，切勿入股5間AI初創公司，即不願意競爭對手獲得支持。當中包括電動車龍頭Tesla創始人馬斯克（Elon Musk）旗下xAI、素來被視為勁敵的Anthropic。另有SSI、Perplexity與Glean。