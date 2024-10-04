滙豐再傳控制支出 彭博﹕滙豐取消部份內部活動 減少出差
撰文：張偉倫
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滙豐（0005）再傳出計劃採取行動削減成本。據《彭博》報道，該行取消了部份內部活動，並進一步減少差旅。該行新任行政總裁艾橋智尋求在首份季報發布前，嚴格控制成本。滙豐將於本月較後時間公佈第三季度業績。
據知情人士透露，滙豐最近取消了在印度的商業銀行家峰會，以及在世界多地的其他一些活動。知情人士表示，一些員工被告知，年底前內部差旅將受到限制，而包括高級管理人員在內的其他人則面臨出差計劃被取消或延遲。因事未公開，知情人士要求匿名。
知情人士表示，該行仍然允許會見客戶的必要差旅。滙豐一位發言人不予置評。
央行減息影響銀行業利潤
報道指出艾橋智領導下，滙豐正在遏制開支、收緊控制。世界各地的央行開始降息，對大型跨國銀行的利潤構成威脅。在滙豐最大的市場香港，該行已經自2019年以來首次下調了最優惠利率。
該行已經放慢了招聘步伐，並要求投銀人員控制差旅和支出。艾橋智也在9月初在香港舉行的首次全員大會上告知員工注意控制開支。
據彭博行業研究，艾橋智將必須尋找途徑削減20億美元的成本，以維持衡量該行利潤的一項關鍵指標。
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滙豐上半年經營開支增5%
今年上半年，滙豐經營開支增加了5%，至163億美元，主要受到科技支出走高、績效掛鉤薪資增加的推動。滙豐預計全年支出將錄得同樣的增幅。
投資者希望，艾橋智能在年底前宣布新的支出目標，或是詳細介紹控制公司效率比率的計劃（該指標顯示每產生1美元收益所耗費的成本）。
早前亦有報道指出，滙豐也在考慮將商業和投資銀行部門合併，以消除公司各領域的崗位重合，並削減開支。