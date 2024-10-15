IMF：今年全球公共債務逾100萬億美元　籲各國加強財政調整

IMF發表最新財政監測報告，指全球公共債務高企，預計將在2024年超過100萬億美元（即佔全球GDP的93%）。其預計，全球公共債務將會繼續增長，至2030年料接近GDP的100%。



報告表示，雖然約三分之二國家的債務，預計將趨於穩定或回落，但仍將遠高於疫情前的預測水平。對於債務不穩國家而言，其債務已佔到全球債務的一半以上，而相關國家的GDP，則佔到全球GDP的大約三分之二。

在債務預計將進一步上升的國家，如巴西、法國、意大利、南非、英國和美國，推遲行動將使所需的調整會更大。而各國經驗表明，高債務會引發不利的市場反應，並限制在負面衝擊下調整預算的回旋餘地。

拖延財政調整 成本十分高昂

報告續稱，債務前景的風險大幅偏向上行，且很可能需要比目前計劃大得多的財政調整，來穩定或減少債務。如果拖延的話，成本將十分高昂，故現在是重建財政緩衝的好時機。

另外，IMF亦認為，目前的財政調整計劃，遠遠未達到確保以較大可能性穩定，或減少債務所需的水平。隨着通脹放緩，及各國央行有望放鬆貨幣政策，不同經濟體已能更好吸收財政緊縮的經濟影響。