長和陸法蘭料3英國與Vodafone英國合併　將於明年完成

長和（0001）今午就3英國與Vodafone英國合併並將業務注入合營公司的交易，舉行股東特別大會進行表決。集團集團聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭回應股東提問時表示，雖然英國CMA（競爭與市場管理局）在上月初就合併交易發表初步結論，惟並非定案。CMA對交易對若干潛在競爭問題表示關注，但是集團不同意有關看法，反而認為可以解決及消除當局關注的地方。待注入合營公司協議的先決條件達成，料2025年會完成整項合併交易。



他又指出3英國正聯同CMA等努力去達成解決方案，冀合併可帶來廣泛效益。他認為，今次合併交易，可以讓英國電訊業務在未來更好地實現投資價值。

料合併為長和帶來更佳現金回報

際法蘭指出：「3英國的前景艱難，當地電訊業務市場出現不協調，合併後新公司將有所需的規模、平台去作出投資、發展及競爭，挑戰當地最大兩間電訊商」。相信合併英國電訊業務後，會為長和帶來更好現金回報，所產生協同效應，亦會為客人、營運商、流動虛擬網絡服務商（MVNO）及股東帶來得益，可作更大投資。