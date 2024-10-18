《CNBC》﹕亞馬遜明年起強制員工每周5日回辦公室　不滿意可辭職

新冠疫情後不少企業已要求員工返回辦公室工作。據《CNBC》報道，亞馬遜旗下AWS主管Matt Garman於會議上向員工指出，若不支持公司「每周要有5天進辦公室」政策的員工，可以離開到其他公司上班。



報道指出就看到的文字紀錄，Matt Garman指出﹕「若有人在那種環境中工作得不好人﹑且不滿意，那也沒關係，周圍還有其他公司」，又指出﹕「在亞馬遜，我們希望處於一個共同工作的環境中，我們認為協作環境，對於我們的創新和文化非常重要」。

自新冠疫情完結後，不少企業逐步改善以往容許員工可以在家工作的安排，其中亞馬遜早先要求員工每周回到辦公室3天。新政策將於明年1月2日起實施。

員工對新安排感不滿

Matt Garman又指出回到辦公室對維持亞馬遜文化及領導原則是非常重要，這些原則的宗旨在於指導員工決策及目標的商業理念。同時指出公司員工應在工作時能尊重討論﹑及彼此想法，可是透過公司視像會議來進行有一定困難。

不過員工對須要每周5天回到辦公室感不滿，認為額外的交通是浪費時間，且並無獨立數據支持在辦公室工作的好處。