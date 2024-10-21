Tesla推無人駕駛的士「Cybercab」　衝擊傳統交通物流業｜方保僑

Tesla 最近在「We, Robot」活動中，推出全新無人駕駛計程車CyberCab、無人駕駛客貨車RoboVan及新一代機器人Optimus，這些創新的產品無疑將對自動駕駛市場和整個科技產業帶來深遠影響，展示了未來智慧城市與自動化生活的藍圖。



CyberCab作為Tesla旗下的全自動駕駛計程車，旨在顛覆傳統交通模式。CyberCab配備了最新的自動駕駛技術，完全依靠AI系統進行駕駛，透過「神經網絡」實現精確行車判斷。與傳統計程車相比，CyberCab節省人力成本，並能提高出行效率，特別是在交通擠塞的都市環境下，無人駕駛技術能優化路線，縮短行車時間。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）近日推出無人駕駛的士「Cybercab」。（路透社）

CyberCab的出現為也共享出行服務注入新活力，讓人人也可以成為車主。目前全球共享出行市場蓬勃發展，Uber、Lyft等平台的成功已經顯示了這種模式的潛力。隨著無人駕駛技術的引入，Tesla將有望在這一市場佔據重要地位，尤其在勞動力短缺、油價波動等外部因素的影響下，無人駕駛車輛更具競爭力。

RoboVan是針對乘客和貨物運輸而設計的無人駕駛客貨車，擁有靈活的多用途設計，其內部空間可同時容納20名乘客，也可用於運輸貨物，這樣的設計讓它在運輸行業中具有極大的潛力，尤其是在城市物流運輸中，可以靈活切換運輸功能，甚至可成為城市公共交通系統的一部分，提升運營效率。

RoboVan的無人駕駛技術可確保在無需人工干預的情況下，安全高效地完成運輸任務。無論是人員運輸還是貨物配送，RoboVan的電動驅動系統不僅能降低運營成本，還符合當前環保趨勢，推動物流業向可持續發展邁進。

RoboVan是針對乘客和貨物運輸而設計的無人駕駛客貨車。（Tesla圖片）

Optimus是Tesla自主研發的類人型機器人，新一代擁有更靈活的動作和強大的AI能力，未來將同時應用於家庭與工業領域。在家庭中，Optimus可以負責家務、照顧老人，協助日常生活任務；在工業中，能執行重複性勞動、精密作業，甚至在危險環境中取代人工操作。

Optimus的推出，標誌著機器人技術不再局限於工業應用，也開始進入家庭服務領域。隨著技術的成熟及成本的降低，Optimus未來可能在家庭中廣泛應用，解決人口老齡化及勞動力短缺問題，尤其在護理、服務等行業具備廣泛的應用前景。

Tesla這次發布的產品將對市場產生顛覆性影響，CyberCab和RoboVan對傳統交通和物流行業帶來巨大衝擊，司機和配送員或面臨職業轉型。隨著無人駕駛技術的普及，車輛服務的成本結構將產生變化，促使更多企業投入無人駕駛技術的研發競爭，進一步推動行業發展。

其次，Optimus的推出開啟了AI應用的新一頁，機器人的廣泛應用不僅加速各行各業的自動化進程，也可能改變全球勞動市場結構。我們正邁向一個全面人工智能化的年代，企業需考慮如何採用這類技術，並妥善應對可能的社會挑戰，如失業問題和職業轉型，將是未來企業和社會需要共同探索的課題。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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