周大福預告中期盈利跌最多46%　上季港澳同店銷售跌三成

周大福（1929）公布，截至今年9月底止第二財季經營數據，零售值下跌21%，其中內地零售值跌19.4%；香港、澳門及其他市場零售值跌31%。



公司預計，9月底止上半財年的營業額將按年下降約18至22%，而淨溢利則下降約42至46%。在分析上半年及去年同期的實際經營表現時應剔除黃金借貸重估的影響，經調整後上半年的淨溢利降幅將會收窄至約12%至16%。



季內於內地淨關閉145個零售點

季內，內地直營店及加盟店的同店銷售分別按年跌24.3%及20.3%。受市民暑假外遊以及內地旅客消費模式和喜好轉變所影響，香港及澳門市場的同店銷售減少30.8%。香港的同店銷售跌27.8%，澳門則減少40.2%。

季內，集團在內地淨關閉145個周大福珠寶零售點，但預計2025財年下半年的淨關店數目將從目前水平減少，淨關店數目將低於上半年的水平。截至今年9月底，集團合共有7113個周大福珠寶零售點，其他品牌的零售點有233個。

金價波動致黃金借貸產生未變現虧損

集團解釋，由於毛利率受益於上半年所出售黃金產品的平均售價較高以及產品優化及定價策略，加上公司靈活執行各項措施增強業務韌性和競爭力，從而緩減了上半年外部環境挑戰所帶來的影響，令經調整後淨溢利的跌幅縮少。

另外，由於最近幾個月國際金價大幅波動，集團於9月30日按黃金市價重估未償還的黃金借貸時產生非現金的未變現虧損，而去年同期的黃金借貸市價重估則錄得收益，這是集團上半年淨溢利下降的主要原因。