金價再次破頂,企於2,700美元之上,大行亦唱好金價前景。花旗上調3個月的金價預測,從之前的每盎斯2,700美元上調至2,800美元,6至12個月預期為3,000美元,因美國勞動力市場可能進一步惡化、聯儲局減息以及實物和交易所交易基金(ETF)買盤。



花旗在報告中還將6至12個月的銀價預期從每盎斯38美元上調至40美元。

美國總統大選和中東戰爭的不確定性不斷增加,推動金價與銀價上揚。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo