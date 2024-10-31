理想汽車多賺11%至39億元　料第四季交付最多增29%　美股盤前挫5%

理想汽車（2015）公佈上季業績，期內非美國公認會計準則淨利潤為39億元（人民幣，下同），按年增長11.1%，按季就大增156.2%。期內總收入為429億元，按年增23.6%。



車輛銷售收入錄得413億元，按年增長22.9%，車輛毛利率就有20.9%，較此前季度的18.7%有所上升，但未及去年同期21.2%的水平。整體毛利率就為21.5%。



料第四季交付最多增29% 收入最多漲一成

公司期內總交付量為152,831輛，按年比增長45.4%。對於下季指引稱，預計車輛交付量為16至17萬輛，按年增長21.4%至29.0%。收入總額為432億至459億元，按年增長3.5%至10.0%。

其續公告稱，今年10月18日，累計交付突破100萬輛，成為首個達成百萬交付量里程碑的中國新勢力品牌，自2019年底交付第一台整車起，耗時58個月。

近日由於歐盟對華完成電動車反補貼調查，及額外關稅落地，亦有傳聞稱，內地也在要求車企暫緩歐洲設立工廠的計劃，電動車股股價普遍受壓，公司港股全日跌1.1%，報107.4港元。業績發出後，理想汽車（美：LI）美股盤前挫4.8%，現報27.6美元。