美國大選｜安盛﹕若特朗普再執政　料將推高美國通脹及利率

美國大選將於周二(5日)舉行。安盛投資管理核心投資部投資總監Chris Iggo認為,倘若賀錦麗獲勝而民主黨未能取得國會控制權,未來在推動重大立法時,美國政府在施政上將面臨困難。相反,若特朗普勝出的話,預計財政和貿易政策的結合,將推動美國通脹和利率上升。



Chris Iggo解釋,賀錦麗傾向於向高收入者徵收更高的資本增值稅和入息稅,但很大機會加強對數碼、電力和生物科技等增長行業的投資激勵措施。另外,儘管她在對外貿易的立場尚不明確,但美國對中國所設置的貿易壁壘,在拜登任內期間明顯增多。

若特朗普再度當選,Chris Iggo預計隨著財政和貿易政策的結合,將推動美國通脹和利率上升。同時,特朗普政府可能採取保護主義措施,包括提高美國進口商品關稅,並專注於「去監管」,亦可能會尋求延長減稅期限。安盛投資管理相信,有關措施會衝擊供應,並很大機會限制聯儲局實施利率正常化的能力。

美國大選票站:Voters arrive at a polling station during early voting at the Brooklyn Museum in Brooklyn, New York City, U.S., October 26, 2024. REUTERS