美國大選｜安盛﹕若特朗普再執政　料將推高美國通脹及利率

美國大選將於周二（5日）舉行。安盛投資管理核心投資部投資總監Chris Iggo認為，倘若賀錦麗獲勝而民主黨未能取得國會控制權，未來在推動重大立法時，美國政府在施政上將面臨困難。相反，若特朗普勝出的話，預計財政和貿易政策的結合，將推動美國通脹和利率上升。



Chris Iggo解釋，賀錦麗傾向於向高收入者徵收更高的資本增值稅和入息稅，但很大機會加強對數碼、電力和生物科技等增長行業的投資激勵措施。另外，儘管她在對外貿易的立場尚不明確，但美國對中國所設置的貿易壁壘，在拜登任內期間明顯增多。

若特朗普再度當選，Chris Iggo預計隨著財政和貿易政策的結合，將推動美國通脹和利率上升。同時，特朗普政府可能採取保護主義措施，包括提高美國進口商品關稅，並專注於「去監管」，亦可能會尋求延長減稅期限。安盛投資管理相信，有關措施會衝擊供應，並很大機會限制聯儲局實施利率正常化的能力。

美國大選票站：Voters arrive at a polling station during early voting at the Brooklyn Museum in Brooklyn, New York City, U.S., October 26, 2024. REUTERS

料美國大選對內地經濟影響深遠

Chris Iggo續指，美國大選可能對中國經濟產生深遠影響，因兩位候選人都曾提及關稅問題，這可能會對中國經濟產生巨大影響，因出口是推動中國經濟增長的關鍵動力。倘若美國對華關稅再度攀升，市場不確定性勢將進一步加劇，可能導致流入中國的外資進一步減少。