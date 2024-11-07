大家樂盈警　受累經濟疲弱及境外消費習慣　預告上半年少賺30%

再有連鎖餐飲企業盈警。大家樂（0341）公布，預期截至今年9月底止中期股東應佔溢利將下降不超過30%。去年同期股東應佔溢利2.01億元。



大家樂指出在經濟疲軟以及境外消費習慣增長的背景下，期內溢利下降，主要是整體餐飲業於本財政年度首季出現了比預期更為嚴重的下滑，加上受到疫情相關限制於去年同期解除後，銷售強勁復甦所帶來的高基數效應影響。

該公司迅速調整經營策略，積極實施有效措施，以減輕市場狀況對集團營運業績的不利影響。香港業務方面，集團重點推出高性價比的餐單組合、優惠推動和皇牌產品推廣，並加強會員忠誠度計劃，有效刺激消費意欲，提升惠顧頻次，緩解了銷售額下降的部分影響。推進數碼化及業務流程優化，藉此持續提升員工生產力和營運效率，同時致力控制成本，確保利潤水平。

在內地擴展分店網絡

在中國內地，集團透過快速調整產品組合、推出深受顧客歡迎的促銷活動和策略性品牌營銷，使集團業務在充滿挑戰的環境下仍維持穩健的經營表現和利潤水平。與此同時，集團把握大灣區發展機遇，於期內成功擴展分店網絡。

儘管短期內宏觀經濟環境仍存在不確定性，但集團對自身的市場競爭優勢充滿信心。受惠於中央政府推動經濟復甦的堅定政策支持，加上集團扎實的業務根基和持續的營運提升，有信心在市場回暖時把握發展機遇，重拾增長動力。