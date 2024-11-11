侵粉馬斯克旗下Tesla股價水漲船高　彭博﹕淡友帳面蝕逾400億元

美國前總統特朗普於上周勝出今屆總統選舉，作為其忠實支持者的馬斯克，旗下的Tesla股價自大勝結果塵埃落定後接連攀升，市值再次重上1萬億美元。馬斯克身家亦水漲船高，再次超越3,000億美元大關。隨著Tesla股價上揚，淡友難免損失，據外電引述S3 Partners編制的數據顯示，由選舉日（5日）至上周五（8日），有份沽空Tesla的對沖基金帳面最少虧損52億美元（約405.6億元）



據《彭博》引述S3 Partners編制的數據進行的計算顯示，在選舉日至上周五收市，沽空Tesla的對沖基金帳面損失至少52億美元(約405.6億港元)。另一家追蹤500多家對沖基金倉位的Hazeltree數據顯示，在過去4個月許多同行已平掉對Tesla的淡倉。據該行每周數據，截至當地時間11月6日，只有7%的對沖基金對Tesla是淨沽空，低於7月初的17%，8%對沖基金淨屬做好。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在大選結束後，獲當選入特朗普讚賞。（Reuters）

對沖基金管理公司Clean Energy Transition行政總裁Per Lekander稱，他在大選前略微沽空了Tesla，承認「損失了一些錢」，但已經設法減持了相當多的頭寸，意味着其損失輕微。