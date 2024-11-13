騰訊業績｜遊戲電商支付AI　四要點足本回應　料超額完成千億回購

騰訊（0700）放榜第三季度業績，期內非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利598.1億元（人民幣‧下同），按年增33%，勝於市場預期的543.7億元。收入就為1671.9億元，按年增8%，較市場此前預測的1679.3億元略低。



業績會中，公司預告會在全年財報公佈時，再提及回購及提振股東回報措施，目前回購金額已經超過900億港元，料可超額完成全年千億回購的目標。而大行發問範圍今次則聚焦於遊戲、以及集團近來強調的「微信生態內的電商業務」。



期內非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利598.1億元（人民幣‧下同），按年增33%。

內地遊戲全球成功呈結構趨勢 《三角洲行動》展現長青潛力

甫開場，騰訊直言不諱盛讚，內地的部分遊戲，在全球範圍內取得成功，展現了結構性的延續趨勢。有份投資的《黑神話：悟空》，展現出相關技術的強大，是行業內的稀缺資源，騰訊旗下有部分工作室，會負責觀察分析有潛力的公司，並完成相關投資。

而大行集中關心的遊戲為《三角洲行動》，為首款在移動與PC端同時發佈的第一人稱射擊遊戲，摩根大通質疑變現情況，認為IOS端收入未算亮眼。騰訊回應指，據該類型遊戲的往績情況，首階段更關注用戶參與度，伴隨時間推移，才會考慮變現。其認為，該遊戲的變現其實相當不錯，坦言儘管大部分的用戶集中的移動端，但主要收入就來自PC端。

富瑞分析師續跟進追問玩家偏好，騰訊就回應指，目前看到《三角洲》對於18至25歲的年輕玩家機具吸引力，且該類型遊戲，類似美國的《穿越火線》，在西方遊戲市場具備非常強的主導地位，相信可以在本土市場進一步火熱。

財報就形容，《三角洲行動》實現了較高的用戶日均使用時長和留存率，展示了長青潛力，恰似愛情劇或為市場主流，但仍會有人選擇看紀錄片，相信遊戲類型不會相互侵蝕。其本身的旗艦遊戲《王者榮耀》及《和平精英》流水實現了健康的按年增長，上季度重磅提及的《DnF手遊》流水收入均居前列，且預告第四季還會發佈重大更新。

騰訊期內國際遊戲收入增9%，本土遊戲增14%。（資料圖片）

小程序2萬億交易額服務產品居多 廣告加載率暫不及同業

騰訊本季強調其電商業務的轉型，財報業務亮點首位，即小程序交易額超2萬億元，按年增長十幾個百分點，得益於點餐、電動車充電及醫療服務等應用場景。公司業績會續解釋，稱2萬億元中有很大部分來自於服務，而非實體商品，但會利用微信生態，構建更大的電商基礎，例如部分店鋪本身具備實體店，是通過微信生態完成的支付操作。

而在財報用詞中，原本的「網絡廣告」變更為「營銷服務」，按年增17%。騰訊表示，微信搜索季內迎來大廣告主，購買自身關鍵詞，許多奢侈品商家也捨得在此項目花錢，或考慮在商業搜索、微信小店中提供給更多SKU（Stock Keeping Unit，即存貨單位）選擇。不過，季內巴黎奧運為此項收入提供支持，而下季就不再存在。

其續提及，騰訊當前的廣告加載率其實低於同業，只有3%至4%，但同業已超過10%，相信伴隨幾年的整合，會在幾年內超越市場整體水平。

騰訊回應指，更關注交易數量，而非最終的交易金額，目前交易數量已按年增約一成。（資料圖片）

支付收入因消費疲軟下降 騰訊指更關注交易量非金額

而今次業績會中，有兩位分析師均提及微信支付接入阿里巴巴（9988）旗下淘寶平台，兩大科網龍頭強強聯手。騰訊回應指，接入淘寶可以獲得支付收入以及非常理想的客戶，儘管此前經歷了不為人知協議簽訂等商討過程，還需時間觀察最終效果，但對今次合作非常滿意。

不過，公司支付業務的收入，明言因消費支出疲軟而有所下降。摩根大通發問指，第三季度中國總體零售支出，其實有低個位數上漲，問及是否有垂直領域表現不理想。騰訊回應指，公司在內地並沒有付款的特許經營權，其範圍也並不對應所有場景，更多聚焦市場小額支付，因此更關注交易數量，而非最終的交易金額，目前交易數量已按年增約一成。

騰訊續指，中國政府的刺激政策具有建設性且及時，但或需要時間才能達成效果，暫時不可預計時間節點。不過據觀察，第三季度至10月交易有所上升，因此對於宏觀經濟復甦樂觀。

騰訊料公司的雲端AI收入，很難像美國爆炸式增長，暫時只可徐徐圖之。（資料圖片）

料AI收入難似美國科企爆炸式增長

而對於AI的應用場景，作為龍頭科企，公司就回應稱目前的AI運用，還集中於內容與廣告的推薦兩大層面，與美國的科企還有相當的差距。其續指，很多企業在美國已經開始購買大量的計算設備 但是在中國還沒有發展起來，購買大量算力的公司並不很多，因此料公司的雲端AI收入，很難像美國爆炸式增長，暫時只可徐徐圖之。