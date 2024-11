市場等待聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)稍後講話,道指周四(11月14日)尾段曾跌逾200點,其後跌幅收窄。消息指當選總統特朗普(Donald Trump)計劃取消拜登(Joe Biden)政府針對電動車的消費者稅務減免,電動車廠商Tesla股價現時滑落5.78%。



截至本港凌晨3時20分,道指報43,819點,跌138點或0.32%;納指報19,143點,跌86點或0.45%;標普500指數報5,962點,跌23點或0.39%。

油價回升。 紐約原油期貨現時每桶報 68.75美元,升0.32美元或0.47%;倫敦布蘭特期油報72.59美元,升0.31美元或0.43%。

此外,據CoinDesk顯示,近日屢創新高的比特幣(Bitcoin),目前最新報89,590.04美元、24小時內跌幅1.55%。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)