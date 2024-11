美股｜鮑威爾放鷹　道指收跌207點　納指挫0.64%　Tesla瀉5.8%

聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周四(11月14日)表示,由於美國經濟強勁、通脹尚未回落到2%目標,聯儲局不需要急於減息,局方政策仍​將取決於數據和經濟轉變。其言論打擊市場對今年再次減息希望,美股同日下滑,道指收跌207點,納指挫0.64%。



反映中概股的金龍指數收跌1.81%。其中,嗶哩嗶哩跌12.60%、京東挫6.56%、網易漲10.41%、阿里巴巴升0.36%。恒指夜市期指收報19,464點,升23點,較恒指收市19,435點,高水28點,成交18,229張。

道指收市報43,750.86點,跌207.33點或0.47%;納指報19,107.65點,跌123.07點或0.64%;標普500指數收市報5,949.17點,跌36.21點或0.60%。

有消息指當選總統特朗普(Donald Trump)計劃取消拜登(Joe Biden)政府針對電動車消費者的7,500美元稅務減免,恐打擊對電動車的購買意欲。Tesla股價滑落5.77%,每股收報311.18美元。電動車製造商Rivian Automotive股價亦跌14.30%。

娛樂巨頭華特迪士尼(Walt Disney)公佈的季度收益超出了華爾街的預期,股價上漲約 6.23%,為升幅最大道指成份股。

其他大型股方面,蘋果公司(Apple)漲1.38%、微軟漲0.40% 、AI晶片龍頭Nvidia升0.33%。

