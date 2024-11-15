美股｜鮑威爾放鷹　道指收跌207點　納指挫0.64%　Tesla瀉5.8%

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周四（11月14日）表示，由於美國經濟強勁、通脹尚未回落到2%目標，聯儲局不需要急於減息，局方政策仍​將取決於數據和經濟轉變。其言論打擊市場對今年再次減息希望，美股同日下滑，道指收跌207點，納指挫0.64%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，交易員展示美國旗幟。（Reuters）

中概股指數挫1.8% 恒指夜期低水28點

反映中概股的金龍指數收跌1.81%。其中，嗶哩嗶哩跌12.60%、京東挫6.56%、網易漲10.41%、阿里巴巴升0.36%。恒指夜市期指收報19,464點，升23點，較恒指收市19,435點，高水28點，成交18,229張。

道指收市報43,750.86點，跌207.33點或0.47%；納指報19,107.65點，跌123.07點或0.64%；標普500指數收市報5,949.17點，跌36.21點或0.60%。

圖為2020年1月7日在中國上海舉行的特斯拉（Tesla）中國製Model Y專案開幕禮上，公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）走到顯示Model 3汽車影像的熒幕前方。（Reuters）

傳特朗普擬取消電動車稅務優惠

有消息指當選總統特朗普（Donald Trump）計劃取消拜登（Joe Biden）政府針對電動車消費者的7,500美元稅務減免，恐打擊對電動車的購買意欲。Tesla股價滑落5.77%，每股收報311.18美元。電動車製造商Rivian Automotive股價亦跌14.30%。

娛樂巨頭華特迪士尼（Walt Disney）公佈的季度收益超出了華爾街的預期，股價上漲約 6.23%，為升幅最大道指成份股。

其他大型股方面，蘋果公司（Apple）漲1.38%、微軟漲0.40% 、AI晶片龍頭Nvidia升0.33%。

比特幣：Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)

多隻加密貨幣股下跌 特朗普社媒跌逾6%

比特幣（Bitcoin）價格回落，加密貨幣股下滑。MARA Holdings挫4.19%、Coinbase跌2.07%、Riot Platforms挫6.35%。 另外，特朗普旗下社媒DJT亦跌6.71%。

10月最終需求PPI年升2.4% 略高於市場預期

數據方面，美國10月最終需求生產物價指數（PPI）按月升0.2%，符合市場預期，前值為持平；按年升幅2.4%，略高過市場預期的2.3%，前值為升1.8%。

另外，美國首次申請失業救濟人數，按周減少4,000跌至21.7萬人，少於市場預期為22萬人。