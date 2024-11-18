恒生首三季富裕客增倍　中環總行首設智能櫃位

恒生銀行位於中環的香港總行於今天（11月18日）恒生總行涵蓋1樓銀行大堂及3樓優越理財中心的首階段翻新工程峻工，同步推出未來銀行2.0服務概念，希望能夠無縫融合尖端科技和人性化服務，配合恒生首創的智能櫃位，讓客戶可舒適地安坐於銀行大堂以待職員為其提供理財服務，減少輪候時間。



智能櫃位可處理六成銀行服務並縮短輪候時間

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，去年引進的未來銀行服務概念深受客戶歡迎，今年首三季新吸納富裕客戶的數目增長達一倍。恒生推出Come to You服務模式乃香港銀行首創，這充分展現了恒生持續致力於創新，並且緊密連繫客戶和社區。

客戶抵達銀行大堂後，接待處職員將為其提供二維碼（QR Code），顯示智能櫃位區、傳統櫃位區或個人化理財服務區的電子票號。客戶在智能櫃位區選定座位後，掃描座位上的 QR Code，分行職員便可透過實時定位技術，走到客戶面前協助其處理銀行事務。智能櫃位現時已可處理高達60%的一般銀行服務，包括現金紙幣存款、外匯兌換、開立定期存款轉賬及其他銀行賬戶事宜，客戶平均等候智能櫃位的時間亦縮減至少於10分鐘。

另外，為配合恒生於2030年或之前令自身業務營運的碳排放量達至淨零目標，香港總行將可持續的理念和元素融入營運，包括使用自然採光及新式空調系統以提升能源效益，相比傳統設計可以降低約20%耗能。另外，總行翻新時將拆卸的花崗岩石材及玻璃循環再用，顯著降低翻新工程產生之廢料。恒生香港總行的整個翻新工程預計將2025年第2季峻工，包括新設的跨境財富管理中心。