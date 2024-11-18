滙豐數百高級員工轉部門？　彭博﹕獅王要相關員工競聘新部門職位

滙豐（0005）早前宣布架構重組，該行行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）更明言，為解決現有部份職能重疊，個別中高級管理層離職將無可避免，強調重組是為而是精簡架構及提升決策效率。《彭博》引述消息指出，已要求數百名經理重新申請該行新成立的公司與機構銀行部門（CIB）職位。



報道引述消息指出，目前已就有關職位進行面試，主要讓來自商業銀行的高級職員與來自全球銀行和市場部門的高級職員，競爭合併後的CIB部門職位。

予相關員工董事總經理頭銜

報道指出隨著這流程推進，滙豐未來數周開始解聘數百名董事總經理及其他高級銀行家。作為調整一部份，該行會逐步取消給予最高級職員的總經理頭銜，而是予相關員工董事總經理頭銜，屬金融機構普遍採用的職級。

報道引述消息指出該行尚未作出決定，計劃仍可能有變；報道亦指出滙豐的一位代表不予置評。

滙豐於上月下旬宣布，宣布進行精簡架構，從明年1月1日起，將業務劃分成4項業務營運， 分別為香港﹑英國﹑企業及機構理財 ，以及國際財富管理及卓越理財。艾橋智指出為解決現有部份職能重疊，個別中高級管理層離職將無可避免，另會職量保持前線員工不受影響，又指出重組的重點不在減省成本，而是精簡架構及提升決策效率。