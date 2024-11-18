小米業績｜回應汽車虧損、手機毛利率挫兩大疑問　料下季均見改善

小米（1810）第三季度業績放榜，期內經調整淨利錄得62.5億元人民幣（下同），按年增長4.4%，其中包括智能電動汽車等創新業務，經調整淨虧損15億元。總收入925.1億元，按年增長30.5%，創歷史新高。



業績會中，小米總裁盧偉冰主要就汽車業務仍虧損、手機毛利率下滑兩大問題作出回應，其預計SU7的每月銷量、產能均可保持2萬輛以上；而手機毛利率則料下一季度有提升。



雷軍今日撰文稱，提前完成全年10萬輛的汽車交付目標，並將全年新目標，從12萬輛升至13萬輛。（資料圖片）

料SU7月銷量、產能均超2萬輛 虧損因仍處「大投入期」

公司創始人雷軍，業績發佈前，先於微博報捷，稱提前完成全年10萬輛的交付目標，並將全年新目標，從12萬輛升至13萬輛。

總裁盧偉冰表示，SU7在10月交付超過2萬輛，11月也會再次突破該數字。其續指，工廠產能仍有挖掘空間，可保障每月2萬輛車的產能。不過談及交付周期，其直言目前鎖單量仍大，因此交付周期雖然較此前的25周有所鎖單，仍約為20周左右。

而期內汽車業務毛利率錄得17.1%，盧偉冰就預計，伴隨單雙班等變化，小米工廠的滿產，該項業務總體樂觀，且預計第四季毛利率還會有所改善。

財報中亦明言，智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損15億元，盧偉冰解釋稱，目前汽車業務還處於「大投入期」，包括斥資用於研發自動駕駛、工廠成本以及新車型研發，希望大家對汽車業務多一些寬容，相信伴隨交付量的提升，虧損將收窄，彰顯規模效應。

期內，智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損15億元，毛利率17.1%。（資料圖片）

汽車訂單續強勢 強調單款產品投入「做爆品」

10月底公司推出小米SU7 Ultra版，此前公告指10分鐘內，就有3680台落訂，盧偉冰表示，汽車的銷售訂單勢能強勁，不僅獲得「米粉」青睞，在最近的廣州車展上，亦不乏保時捷、法拉利等豪車車主詢問。

盧偉冰續強調稱，公司非常清楚在造車業務中，需要十倍投入，產品是「1」，營銷是「1之後的0」，要「踏踏實實做爆品」，直言以多款產品包圍的策略並不奏效，希望加強對單款產品的投入，「把產品做爆」，直呼在汽車生意中，不是「多生孩子好打架」。

小米總裁盧偉冰表示，手機毛利率波動可控，相信下季回升。（資料圖片）

手機毛利率挫至11.7% 料下季可回升

而小米主力的手機業務，第三季收入475.5億元，按年增長13.9%，毛利率由16.6%，大幅降低至11.7%，財報解釋為，是由於核心零部件價格上升及競爭加劇。盧偉冰解釋，該項毛利率仍然處於可控範圍，之所以存在波動，是由於第三季度內存價格高，兼以產品發佈週期影響，預計第四季度，毛利率會上升。

其續指，雙11促銷期，小米手機表現亮麗，小米14長期霸榜電商平台的前三，甚至優於許多品牌的新旗艦機型，而小米15雖然漲價，但在預售期較小米14，縮短3天的情形下，銷量破百萬的速度仍快於小米14。

談及供應鏈漲價的趨勢，盧偉冰就認為，有漲必有跌，相信第三季已經到達峰值，第四季度的供應鏈價格會有所下滑。