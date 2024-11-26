美股｜道指收漲440點創新高　Nvidia及Tesla約挫4%

受美國候任總統特朗普（Donald Trump）落實新政府財長人選，以及以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）可望達成停火協議帶動，美股周一（11月25日）上揚，道指收市升440點，為連續第四個交易日上漲，也是該指數今年第45次創下收市新高紀錄。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)內，放有支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數漲0.44% 恒指夜期高水94點

反映中概股的金龍指數收漲0.44%。其中，愛奇藝漲6.67%、阿里巴巴升2.95%。恒指夜市期貨收報19,245點，升113點，較恒指收市19,150點，高水94點，成交15,313張。

道指收市報44,736.57點，升440.06點或0.99%；納指收報19,054.84點，升51.18點或0.27%。標普500指數連續第六個交易日上漲，收報5,987.37點，升18.03點或0.30%。

圖為2023年12月18日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）在西班牙Trapagaran的物流中心標誌。（Reuters）

Amazon升2.20% Alphabet蘋果漲逾1%

AI晶片龍頭Nvidia股價跌4.18%，每股收報136.02美元，為跌幅最大道指成份股。大型股Tesla也跌3.96%。

其他大型股方面，電商龍頭亞馬遜（Amazon）股價上漲2.20%、Alphabet 升1.75%、蘋果公司漲1.31%、Meta升1.07%，微軟也升0.43%。

零售商Bath & Body Works上調全年利潤預測，導致股價上漲16.51%。由於會計問題，梅西百貨（Macy's）推遲公佈第三季業績，該公司股價下跌2.21%。

另外，加密貨幣股MicroStrategy當日跌4.37%。

2024年8月14日，Key Square集團創辦人Scott Bessent在美國北卡羅來納（North Carolina）舉行的共和黨競選活動上發表演說。（Reuters）

市場歡迎特朗普新財長人選

特朗普日前公布，將提名宏觀對沖基金經理貝森特（Scott Bessent） 為新政府財長人選。市場視他為華爾街老手和財政保守派，預期會謹慎推行「美國優先」政策，減輕市場動盪。