挑戰Google搜尋霸主地位？OpenAI瞄準搜索引擎，擬推新型瀏覽器

全球搜索引擎霸主谷歌深陷反壟斷漩渦之際，OpenAI打算「趁虛而入」。

傳聞稱，OpenAI計劃推出自己的新型瀏覽器，並將其整合ChatGPT聊天工具，提供更高效的搜索體驗。

OpenAI或考慮與三星合作，此前其已經攜手蘋果，這也為其帶來了挑戰谷歌的契機。

週四美股收盤，谷歌母公司Alphabet 收盤下跌近5%，創11月以來新低，總市值一夜蒸發約1022億美元（約合人民幣7396億元）。

OpenAI 瀏覽器正醖釀？

據Information， 微軟支持的OpenAI 正考慮創建一款與其 ChatGPT 相結合的新型網絡瀏覽器。報道稱，OpenAI 已經與康泰納仕、Redfin、Eventbrite 和 Priceline 等網站和應用程序開發商討論了這款搜索產品。

OpenAI 還考慮將其人工智能功能應用於谷歌業務合作伙伴三星生產的設備上。

目前，谷歌的Android系統為三星手機提供支持，而谷歌的Gemini AI最近也在三星設備上提供功能，如語音記錄的文字摘要和圖像編輯技術。

今年早些時候， OpenAI 與蘋果也達成了類似的協議，「Apple Intelligence」功能現已使用OpenAI的技術。

奧爾特曼：Sam Altman, CEO of OpenAI, attends the 54th annual meeting of the World Economic Forum, in Davos, Switzerland, January 18, 2024. （Reuters）

如果與兩大手機巨頭強強聯手，此舉也或意味着OpenAI將與搜索引擎市場最大份額的谷歌展開競爭。

不過目前尚不清楚 OpenAI 何時會推出瀏覽器，甚至是否會推出。但這家大型初創公司確實聘請了兩名曾參與谷歌Chrome開發的員工。其中在幾個月前，OpenAI就聘請了谷歌Chrome瀏覽器創始團隊成員之一的Ben Goodger。

毋庸置疑的是，如果OpenAI 版瀏覽器問世，那OpenAI不僅將在大模型上與谷歌展開競爭，也要在瀏覽器方面對Chrome開始發起挑戰。

圖為2008年09月06日攝於德國慕尼克的照片，相中的IE圖示與其他瀏覽器圖示出現在一部手提配腦的熒幕上。（AP）

挑戰谷歌

眼下，谷歌在瀏覽器市場的主導地位變得岌岌可危。美國司法部正試圖迫使谷歌剝離其 Chrome 瀏覽器，原因是這家科技巨頭非法壟斷在線搜索市場。

美東時間週三，美國司法部、多個州政府等原告方向首都華盛頓一家聯邦法院提交了一份文件，強制要求谷歌出售Chrome瀏覽器和安卓操作系統，並限制其AI模型的訓練。

對此，谷歌強烈反對這些措施，稱提案「過於激進」。谷歌還警告，這可能對AI研發投入產生「災難性」影響。

要知道，Chrome是全球使用最廣泛的瀏覽器，佔據美國瀏覽器市場近三分之二份額。在過去20年裏，安卓和Chrome對於谷歌的成功至關重要。據説，去年搜索結果旁邊的廣告佔谷歌母公司3070億美元收入的57%。但現在，這家科技巨頭正面臨前後夾擊。

2019年7月，法國決定對谷歌等美國科技公司徵收數字服務税。（VCG）

前有反壟斷壓制，後有科技新秀趕超。

自2022年底ChatGPT掀起AI浪潮以來，谷歌所有者 Alphabet 就一直在努力提升其人工智能實力。去年，谷歌推出了自己的生成式人工智能聊天機器人 Gemini ，以對抗微軟在背後支持的OpenAI。

現在，OpenAI又瞄準了搜索和瀏覽器市場。稍早前，OpenAI 就宣佈通過 SearchGPT進入搜索市場。

據悉，OpenAI 已與多家新聞機構合作，該引擎可為用户提供實時體育比分、股票報價、新聞、天氣等信息。

本週，OpenAI 還推出了ChatGPT的高級語音模式，增加了對網絡瀏覽器的支持。此前，該功能僅在桌面和移動應用程序上可用。

OpenAI 首席產品官 Kevin Weil 在推特上發文稱：「現在您可以直接從瀏覽器與 ChatGPT 交談」。

並附上了一段簡短的視頻，視頻展示了高級語音模式如何回答有關希臘神話的問題。

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