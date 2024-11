挑戰Google搜尋霸主地位？OpenAI瞄準搜索引擎，擬推新型瀏覽器

全球搜索引擎霸主谷歌深陷反壟斷漩渦之際,OpenAI打算「趁虛而入」。

傳聞稱,OpenAI計劃推出自己的新型瀏覽器,並將其整合ChatGPT聊天工具,提供更高效的搜索體驗。

OpenAI或考慮與三星合作,此前其已經攜手蘋果,這也為其帶來了挑戰谷歌的契機。

週四美股收盤,谷歌母公司Alphabet 收盤下跌近5%,創11月以來新低,總市值一夜蒸發約1022億美元(約合人民幣7396億元)。

據Information, 微軟支持的OpenAI 正考慮創建一款與其 ChatGPT 相結合的新型網絡瀏覽器。報道稱,OpenAI 已經與康泰納仕、Redfin、Eventbrite 和 Priceline 等網站和應用程序開發商討論了這款搜索產品。

OpenAI 還考慮將其人工智能功能應用於谷歌業務合作伙伴三星生產的設備上。

目前,谷歌的Android系統為三星手機提供支持,而谷歌的Gemini AI最近也在三星設備上提供功能,如語音記錄的文字摘要和圖像編輯技術。

今年早些時候, OpenAI 與蘋果也達成了類似的協議,「Apple Intelligence」功能現已使用OpenAI的技術。

奧爾特曼:Sam Altman, CEO of OpenAI, attends the 54th annual meeting of the World Economic Forum, in Davos, Switzerland, January 18, 2024. (Reuters)