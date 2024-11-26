股神巴菲特再捐出89億元巴郡股票　冀日後3名子女分配資產

有股神之稱的資深投資者巴菲特，再次在感恩節前夕再捐出旗下巴郡的股票，涉及股票價值11.4億美元（約89億元），相當於1,600股巴郡A股，對象也是4個家族慈善信託。股神亦對外披露更多有關日後財產處理細節。



連同是次捐贈，巴菲特自2006年以來已累計捐出逾580億美元，為其持有巴郡股票的56.6%。現時巴菲特仍持有巴郡約14.4%股權，並計劃未來向5個基金會繼續捐贈股票。

據巴菲特周一發布的致股東最新信件顯示，他認為，考慮到3名子女可能在他之前或該段期間離世，已指定3名潛在的繼任受託人處置有關事務。巴菲特沒有提及3人的名稱，僅稱他們較3名子女年輕，而且每一個均是他子女所熟悉，並對他們所有人來說均是有意義的人（Each is well known to my children and makes sense to all of us.）。「即使這些繼任者均在等待名單上，但我仍希望由Susie， Howie及Peter三名子女配置其所有資產。」

2024年5月3日，在美國內布拉斯加州奧馬哈舉行的巴郡年度股東大會上，巴郡主席巴菲特的肖像被製成立板，置於股東大會Pampered Chef的攤位。（Reuters）

感嘆人生可能變化無常

巴菲特又感嘆人生可能變化無常，不公平，甚至殘忍，「有人在出生時或出生後不久就死亡，有人則要等待約一個世紀，死亡才來拜訪。到目前為止，我很幸運，但不久之後，他（死亡）就會來找我。」

巴菲特早於2006年表示，若他去世，屆時他仍持有的巴郡股票便會納入一個慈善信託，並安排3名子女在他死後十年，分階段把信託持有的巴郡股票捐出。按照目前市值計算，該批股票市值為1,474億美元。