大家樂中期少賺28%至1.44億元　派息15仙

大家樂（0341）公布截至今年9月底止中期業績，股東應佔溢利按年跌28.2%至1.44億元，派息15仙。



公司指出期內營業額為42.65億元，按年減少1.2%，其中香港市場收入為35.01億元，按年減少1.2%，內地市場收入為7.63億元，按年跌1.5%。期內香港業務業績為2.5億元，內地業務業績為9,384.5萬元。

公司進一步指出，期內香港業務來自速食餐飲收入為25.74億元，按年升0.3%，休閒餐飲收入跌8.9%至4.09億元，機構飲食收入跌1.1%至4.52億元。

公司又指出期內毛利率按年跌1.8個百分點至10.3%，與經濟疲軟及境外消費習慣增加，導致銷售下滑。

成本方面，原材料及包裝成本支持為11.69億元，人工成本為14.49億元，租金成本為4.99億元。前述3項支出合共佔公司整體成本支出73.1%。

大家樂中期少賺逾28%。（香港01記者攝）

會積極推高性比餐單組合

公司指出報告期內，整體經濟低迷，外遊及境外消費持續增加，加上消費疲軟，令香港市場環境進一步受壓；而內地則由於經濟疲軟而導致激烈的價格競爭，令整體餐飲業出現了比預期更為嚴重的下滑，衝擊業績，加上去年同期疫後銷售強勁復甦，帶來高基數效應影響。

公司指出，面對種種挑戰，會積極推出高性價比的餐單組合、優惠推動和皇牌產品推廣，並加強會員忠誠度計劃，充分發揮其在滿足社區餐飲基本需求方面的核心優勢；同時持續提升員工生產力及控制成本，確保利潤水平。