美團業績｜中央救市提振酒店、旅遊業　Keeta出海中東暫聚焦沙特

美團（3690）公佈截至9月底季度業績，期內經調整溢利錄得128.3億元人民幣（下同），按年增加124%；期內集團總收入935.8億元，按年增22.4%，均勝於市場預期。公司創始人王興表示，中國的餐飲外賣行業仍有巨大的潛力，即時零售的滲透率續升。



而港人較為熟識的Keeta就屬新業務分部，今次經營虧損大幅收窄79.9%至10億元。Keeta今年10月登陸利雅得，公司表示，Keeta規模尚小，處於非常早期階段，因此希望出海計劃循序漸進，在中東市場，暫會先聚焦於沙特。



9月初至靜默期 已斥逾6億美元回購

美團9月時公布，發行合計25億美元的優先票據，所得款淨額主要用於現有離岸債務的再融資，公司解釋稱當時發行票據，是在獲得3間評級機構上調信用評級的基礎上，未來續會透過回購的方式，減少流通股數。

公司首席財務官陳少暉指，期內斥資142.1億港元回購，已回購了4.2%的已發行股票，流通股數大幅下降，該數據較2021至2023年的總和更多。而從9月初到靜默期前一天，已斥資超過6億美元回購。因此雖然現階段無法承諾，具體會分派多大比例的自由現金流用於回購，但會繼續致力提升股東回報。

美團即時配送交易筆數，則按年升14.5%至70.8億筆。（資料圖片）

刺激政策出台見提振 料即時零售滲透率續增

公司核心本地收入增長20.2%至694億元，美團表示，自9月底出台多項貨幣與財政刺激措施以來，國慶假期中見到酒店、旅遊等收入顯著回升，儘管平均訂單價格尚存波動，但較此前的大幅下降顯著縮窄。酒店業務中，公司將「神會員」計劃擴展至全國，力攻低線城市的市場，目標該計劃可吸引超過1億會員。

王興續強調，中國的餐飲外賣行業仍有巨大的潛力和空間，即時零售已經改變了大家的生活方式。目前，即時零售佔據電商行業的份額，超過10%，因此美團閃購業務的表現其實超出預期，相信未來續有大型零售商入局。他表示，公司續會提升即時零售的滲透率，相信到2027年，該項GTV（平台總交易額）將超過2000億元，店面數量就有10萬家。

Keeta除卻登陸香港市場，同樣在今年10月，於阿拉伯首都利雅得上線。（資料圖片）

新業務經營虧損收窄八成 Keeta出海中東暫只聚焦沙特

而今次業績中，新業務經營虧損的大幅收窄同樣值得一提。第三季度，新業務分部收入增長28.9%至242億元，分部經營虧損收窄79.9%至10億元，經營虧損率環比改善1.9個百分點至4.2%。

港人較為熟悉的Keeta就屬此業務範疇。Keeta除卻登陸香港市場，同樣在今年10月，於阿拉伯首都利雅得上線。業績會中反復重申，Keeta規模尚小，處於非常早期階段，因此用財務指標衡量數據結果，沒有意義。

而利雅得當地並非空白市場，已有競爭者搶先入局，Keeta希望先令到當地消費者，了解其食物配送的經營理念，養成當地消費者餐飲外賣的習慣。

不過公司續稱，在當地已經獲得了許多消費者、商家的支持，並與當地的配送網絡展開積極的合作。利雅得作為擁有1000萬人口的城市，相信值得探索發展，而在沙特的其他城市，也希望可以打入。因此就出海計劃而言，希望循序漸進，目前在中東市場，暫會先聚焦於沙特。