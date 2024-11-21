「炒股唔炒市」　美團夠彈力｜許繹彬

港股本周呈現一場「悶局」，全無走勢可言，以對上的三個交易日計算，全日高低波幅只有200至300點。儘管港股連埋昨日（即20日）出現三連升，漲幅合共有278點，勉強算是「反覆靠穩」，但成交出現六連縮，昨日更跌至不足1,200億元。上月剛創下歷史新高的光景，如今則只剩五分一。美好光景何時復見？相信手持水晶球，也難以估算。



其實，港股本周一（即18日）沒有出現急促調整，已算是萬幸；事緣上周五因美國聯儲局主席鮑威爾突然一句「毋須急於減息」，因而令美股出現調整，這次突然轉軚，令投資者變得無所適從及人心虛怯，使宏觀經濟和外圍環境又再出現信心危機。不利消息一出，當然令恒指重上20000點關的阻力大增，但最終暫時仍企穏19500點，尚算幸運。

美國上周五因聯儲局主席鮑威爾放鷹而調整。（資料圖片）

調整幅度尚算温和的原因，可能市場上仍憧憬內地有財政政策仍未動用，因而存在有利刺激本土經濟回復的因素。再者，美國對華政策的衝擊有傳將會結束，或有利流動性資金重回港股懷抱，因而令恒指此刻仍能「硬淨」。但筆者則認為，由於成交在未到12月的聖誕假前已開始出現持續萎縮，則擔心出現久守必失的情況，投資者必須格外留神。

即使港股的主要源泉「北水」連續第5個交易出現淨買入，但額度皆是持續萎縮，因而令港股在沒有成交下，呈現「一潭死水」般，絕無走勢可言。導致北水欠奉的原因，相信是人民幣匯率持續在低位徘徊所致，美元兌人民幣跌至7.25的五月低位，因而令資本市場的周轉力度出現重大阻力。

金管局日前舉辦第三屆國際金融領袖投資峰會。圖為總裁余偉文。（周令知攝）

由香港金融管理局主辦的第三屆國際金融領袖投資峰會在本周二（19日）起一連三天舉行，是次峰會各地金融領袖雲集，各領袖均出謀獻策，強調市場必須要開放，更不約而同地全面看好亞洲地區前景，更指未來世界金融向東移的趨勢已漸漸形成。言論一出，當然為有份投資亞洲市場的投資者帶來很大信心，但筆者則認為，即使看好亞洲市場的前景，但也必須得到內在因素的配合，而屬於亞洲市場一份子的中港市場，仍需要很多數據改善去配合，首要因素就是人民幣匯率盡快從谷底回升，繼而穏定下來，才會激活資本市場。

談回港股，成交欠奉的情況相信仍會持續，從圖表來看，10天與50天線出現重疊（約在19,950點附近），在欠缺動力下，要升越確實不容易，建議投資者「炒股唔炒市」。科技龍頭美團（3690）近日可謂動作多多，股價由高位205.4元急促回調至低見166.6元；但近日走勢已開始止跌回升，以其過往的動力及彈力，相信是短炒之選，不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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