中銀香港推24小時跨境人民幣清算服務　金管局：助鞏固本港角色

中銀香港（2388）宣布，即日進一步延長香港人民幣清算行的跨境清算服務時間，通過香港人民幣即時支付結算系統及人民幣快速支付系統，為人民幣業務參加行，提供香港時間周一至周五24小時即時跨境人民幣清算服務，助力香港鞏固提升離岸人民幣業務樞紐地位。



中銀香港人民幣業務執行總監楊杰文表示，隨着人民幣在國際市場的使用持續提升，香港人民幣業務輻射全球的作用更加突顯。SWIFT數據顯示，今年10月，全球70%以上的人民幣支付通過香港進行清算。中銀香港於今年1至11月，清算量達到660萬億元人民幣，創下歷史新高。

楊杰文稱，中銀香港多年來持續投放資源提升清算服務，是次延長服務時段，將更好為海外市場交易提供即日跨境人民幣清算服務。未來，中銀香港將繼續履行香港人民幣清算行的職責與義務，積極參與產品服務創新和試點業務落地，致力支持香港離岸人民幣市場發展。

金管局發言回應傳媒有關人民幣跨境清算服務時表示，金管局獲悉，自2024年12月23日起，人民幣跨境清算服務時間將延長至24小時。金管局歡迎香港人民幣清算行中國銀行（香港）的優化措施，這有助香港人民幣清算系統更好地為處於不同時區的銀行及客戶提供服務，使香港進一步發揮離岸人民幣業務樞紐的作用，鞏固香港在人民幣國際化進程中的獨特角色。