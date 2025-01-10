電商平台再鬥法　京東香港宅配包郵門檻　自299元突降至188元

內地電商近來在港屢掀搶灘戰，京東（9618）去年雙11前夕，曾推出香港地區用戶推出自營滿299元（人民幣，下同）免運費送上門服務。《香港01》接獲消息指，發現京東香港平台，包郵門檻突降至188元，疑似新年再出招讓利。



今早京東官方消息證實，確認降低香港自營產品的宅配包郵門檻至188元起，10公斤以內免運費送貨上門，目前已全線覆蓋。據群組人員截圖，提出門檻降低的契機，或為內部有網民討論，對近來巴士、麥當勞等加價存不滿，呼籲京東提供福利。



港人網購群組討論「近排乜都加價」 籲京東降包郵門檻

依群組消息所見，由於近來電費、公共交通、餐飲等方面均有加價，引發網民在多個京東旗下的網購社群，討論生活成本問題，指出現下包郵門檻仍高，希望包郵門檻可以似供樓利息一樣「降返啲」。

另有群組內吐槽指出，「點解近排乜都加價」，續有網友跟進回應指，「租金加，電費又加，得人工冇加過，真係頂唔順」。京東表示，應網友不滿「新年加價潮」，今次讓利推出「人加價，我減價」的策略。

京東

年貨節開賣半個月 港澳銷量按年增九成

京東回應指，即日起下調免運費門檻至188元，這一宅配價格，也成為全港免運費門檻新低。且年貨節會向港澳消費者投入更多，提供每滿200元減30元跨店滿減、信用卡支付減20元等疊加優惠。公司續指，自12月24日年貨節開買至今，港澳地區銷量按年增長超過90%。

京東去年雙11時，提出加碼對港投資，初期投入15億元，長期上不封頂。（資料圖片）

去年雙11電商大鬥法 各斥數億投入香港市場

而上一次電商大鬥法，為去年雙11時，京東提出加碼對港投資，初期投入15億元，長期上不封頂。當時面向香港用戶推出自營滿299元免運費送上門服務（免運10公斤），包括電子產品、家電家具、服飾美妝、寵物用品等京東自營全品類商品。

另一間競爭對手阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站，於去年10月1日起推出「滿99元人民幣包郵」等優惠，總投入10億元。

不過當時公司指出，暫定活動維持3個月，換言之，去年底已到達預定的期限。公司管理層當時表示，結束後會檢視成效，再選擇如何推出新方案，因此京東今次先出招，後續或還可期阿里會否加碼應戰。