美元指數曾突破110　兌歐元創兩年新高　10年期債息升穿4.8厘

美國近期連串數據顯示經濟強勁，令市場對聯儲局減息期望下跌，美國債息上升、美匯持續走強。美元指數周一（1月13日）曾升穿110， 最高曾見110.18，創下2022年11月來新高。至匯市尾市收於109.955，升幅0.28%，



同日歐元兌美元曾跌至1.0177， 為兩年多來最接近1兌1的「平價」水平。英鎊兌美元曾低見1.2100，為2023年11月以來最低，跌幅逾0.8%；至匯市尾段報1.2176，跌幅約0.25%。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

分析人士指出，美國於1月10日公布的勞動數據超預期，帶動美元持續走強。而歐洲經濟前景相對疲軟，美歐貨幣政策分歧逐步加大。此外，市場越發擔憂美國關稅措施可能對歐洲造成衝擊，導致歐元對美元匯率近期持續走跌。

現貨金價跌1% 紐約期油漲2.94%

美國10年期債息升穿4.8厘，高見4.807、升幅0.69%，其後回落至4.97；兩年期債息曾高見4.424，其後徘徊於4.40水平。

由於美國債息和美元維持堅挺，現貨黃金曾跌1%至每盎司2,660.85美元。

油價同日上揚。紐約原油期貨每桶收報78.82美元，升2.25美元或2.94%。倫敦布蘭特期油收報81.01美元，漲1.25美元或1.57%。