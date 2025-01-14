StashAway：今年維持「通脹型經濟增長狀態」　美股屬持續性牛市

亞洲投資平台StashAway今日（14日）公佈2025 年《市場前瞻》報告，列出了三項宏觀經濟趨勢「FAT」如何對市場產生深遠的影響，當中包括從貨幣擴張到財政政策（Fiscal policy）、刺激的轉變、人工智能技術的進步（AI advancements）、以及特朗普第二屆政府下可能推出的「親商政策」（Trump's agenda）。



StashAway 集團投資總監梁穎瑩表示，從候任總統特朗普所提倡的政策可見，其立場明顯傾向擴張性財政方案，為強勁的經濟增長奠定了基礎。市場正從「大貨幣擴張」時代（Great Monetary Expansion）走向「大財政擴張」（Great Fiscal Expansion）方向，主要經濟體例如中國、法國和德國等國家都採取了積極的財政措施來刺激增長，此舉更獲得公眾的支持。

除此之外，她預計今年經濟環境將繼續「通脹型經濟增長狀態」，即是高通脹、經濟正增長的狀態。由於經濟衰退機會低，因此看好股票和黃金前景，看淡債券。而美股基本面較歐股好，屬「持續性牛市」，看好周期性板塊、航太空與國防板塊。

亞洲股市方面，她看好日本和印度股市。至於中國股市則維持中立態度，暫未見明顯的利好因素，並密切關注3月舉行重要會議前後有否政策出台刺激投資信心和消費信心。

投資平台StashAway表示，中國股市維持中立態度，並密切關注3月舉行重要會議前後有否政策出台刺激投資信心和消費信心。（資料圖片）

StashAway稱2024年投資存款按年增一倍

平台業務方面，StashAway香港區總經理嚴逸朗表示，StashAway在2024 年錄得的投資存款較2023年增長超過一倍。平台去年3月推出StashAway Reserve，提供理財建議及投資來自全球基金發行商的機構級私募信貸市場的機會，門檻為100萬港元，去年全年Reserve客戶佔平台在港的管理資產總值達50%。

嚴逸朗指，StashAway是唯一在五個亞太市場中持有牌照並全面營運的智能投資平台，業務範圍涵蓋新加坡、馬來西亞、香港、杜拜、泰國，為客戶提供自動化的投資組合建議，並只收取最低每年0.2%的管理費。