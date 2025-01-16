彭博：政府研究連續第二年對高收入人士加稅　另倡降起徵點

面對千億財赤，《彭博》引述消息報道，港府正在研究連續第二年提高最高收入人士的稅收，以填補預算缺口。



擬降低徵稅起徵點

知情人士表示，在最近幾周與公眾協商時，針對500萬元或以上最高收入人群16%的稅率，香港官員提出了上調的想法。討論的另一個選擇是透過降低起徵點，將更多人納入須繳交最高稅率範圍。

知情人士稱，目前尚不清楚是否已敲定具體計劃，也不清楚政府是否會在初步諮詢後繼續進行。

彭博引述財政司辦公室發言人指出，於財政預算案諮詢中從不同界別及人士收到意見，對個別人士意見不作評論。

報道又指出財經事務及庫局局長許正宇日前出席《彭博電視》訪問，當他被問及政府會否針對高收入人士加稅時，表示政府會優先從控制開支著手，同時亦會從理性態度去提升收入，以確保有恒常收入來源。

財政司司長陳茂波。（黃浩謙攝）

去年宣布更改薪俸稅標準稅率至兩級制

財政司司長陳茂波在去年2月公布2024至2025年財政預算案時指出，更改現時的薪俸稅的標準稅率至兩級制。他表示首500萬元的入息淨額（沒有扣減免税總額）繼續以15%計算，而超過500萬元的部分則以16%計算。

他又預計，約12,000名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，政府收入每年增加約9.1億元。他亦重申，即使實施上述標準稅率兩級制，香港的實質稅率仍低於其他先進經濟體。