新世界飆近半成　確認K11 Art Mall獲洽購｜港股異動

新世界（0017）股價續上揚，截至上午9時38分，報4.37元，升4.8%，成交額1,900萬元。公司於上周五確認有買家洽購K11 Art Mall。



新世界公布，就最近有報道指公司與潛在買家就K11 Art Mall購物藝術館的潛在出售事宜進行談判，公司確認，儘管有潛在買家不時就其資產（包括上述K11 Art Mall）與公司接洽，目前公司尚未就需根據上巿規則披露的該等出售事項訂立任何具約束力的協議。

（圖片來源：K11 Art Mall）

彭博稱新世界與買家在價格存分歧

彭博稍早前引述消息人士報道，新世界擬90億出售K11 Art Mall，雖然獲華潤置地（1109）旗下華潤隆地洽購，惟後者僅出價60億元，雙方在價格上出現分歧，目前談判正陷入僵局。

另一方面，新世界於上周四（23日）指出，由去年7月至今，已為約177.61億元銀行貸款完成再融資，將繼續遵守其現有財務債務責任，建議股東和其他投資者不要依賴市場傳言。