新世界冀90億沽售K11 Art Mall陷僵局　彭博︰華潤隆地出價僅60億

財政狀況惹關注的新世界﹙0017﹚出售資產傳受阻。據報新世界冀以90億元出售K11 Art Mall，惟華潤隆地出價僅60億，交易陷入僵局。

彭博引述知情人士透露，新世界設法出售旗下地標建築K11，但與潛在買家華潤的附屬公司華潤隆地在售 價上存在分歧，交易陷入僵局。知情人士稱，新世界尋求以90億港元出售該資產，但華潤只願意出價約60億港元。

華潤沒有回應置評請求。

翻查資料，尖沙咀K11 ART MALL面積335,939平方呎，若以90億元計算，平均呎價約2.68萬元。

尖沙咀K11 ART MALL面積335,939平方呎。

新世界目前市淨率為0.06倍

彭博行業研究的數據顯示，截至6月，新世界的淨負債權益比率升至92%，2023年底為83%，使其成為香港負債最重的大型開發商。彭博行業研究補充稱，截至2024年6月，該公司的總債務為1,928億港元（250億美元）。

周三，新世界部分美元債跌至紀錄低點，該公司目前市值104億元，徘徊在2003年的水平。市淨率僅為0.06倍。

彭博行業研究分析師Patrick Wong表示，新世界面臨自亞洲金融危機以來香港主要開發商最糟糕的困境。