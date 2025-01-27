01獨家｜大行加新造按揭現金回贈爭生意　恒生最高達0.6%冠絕大行

隨著美國啟動減息，銀行積極上調或者重啟按揭優惠。繼《香港01》日前獨家報道龍頭大行滙豐將新造按揭現金回贈上調至0.33%，並同時重啟轉按回贈後，今日又再收到消息稱，其實其他大行近期也都爭相提升回贈，當中恒生銀行（0011）給予個別客戶的回贈最高達0.6%，冠絕其他大行。



中銀香港回贈也提升至最高0.3至0.35%

消息稱，恒生銀行目前新造按揭現金回贈主要是0.2%至0.4%，較之前的0.1個百分點及0.25個百分點有所提升，透過該行新造按揭額度500萬元或以上並為按保客戶，有較高機會取得最高0.4%的回贈。而對於個別該行希望爭取的優質客戶，恒生更給予高達0.5％至0.6%的回贈。

至於本港按揭龍頭中銀香港（2388），按揭回贈也提升至最高0.3%至0.35%，中銀香港所有新買樓包括一手現樓、樓花及按保，按揭金額達500萬元或以上，便可享有回贈。

滙豐上周五已加新造按揭回贈

日前滙豐已將新造按揭現金回贈，由原先最高0.2%，上調至0.33%，透過滙豐新造按揭額度500萬元以上即可享有最高回贈，若果屬於綠色按保計劃回贈，另外可獲得1,000元回贈。