Nvidia：公司晶片在中國市場具效益　DeepSeek例子印證

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）1月20日發布最新開源模型，據稱使用的Nvidia晶片遠少於ChatGPT等競爭對手，且使用更少數據，對美國AI市場造成衝擊。AI晶片龍頭企業Nvidia首當其衝，周一（1月27日）股價曾瀉17.8%。Nvidia其後發聲明稱，DeepSeek的發展表明，Nvidia的晶片對中國市場具效益，未來將需要更多AI晶片來滿足DeepSeek等服務需求。



2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

DeepSeek的一篇研究論文顯示，它使用了大約2,000塊Nvidia相對落後的H800晶片，用於開發出新模型DeepSeek-V3。訓練成本遠不及Meta、OpenAI等美國科技巨頭，而這些晶片的設計符合美國2022年發布的出口管制。

Nvidia在聲明中表示，DeepSeek說明如何利用技術、可廣泛使用的模型，及在完全符合出口管制下，創建出新的模型。

2025年1月22日，圖為人工智能聊天軟件ChatGPT的標誌。（Reuters）

華府智庫蘭德公司（RAND Corp）的技術分析顧問Jimmy Goodrich表示，中國至少有十幾台大型超級電腦，配備了大量合法購買的Nvidia晶片，DeepSeek正是利用這些晶片學習如何提高效率。

Nvidia周一股價曾瀉17.8%，每股低見117.26美元，市值蒸發約6,200億美元，幅度為美國股市史上最大。