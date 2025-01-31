蘋果盤後升3.5%　首財季利潤超預期　1個原因影響iPhone內地銷情

蘋果公布現財政年度首財季業績。截至去年12月28日止，淨利潤為363.3億元(美元‧下同)，按年升7.1%；經調整後每股盈利（EPS）為2.4元，預期為2.35元。受到業績勝預期帶動，蘋果盤後漲超3.5%。



季內蘋果收入1,243億元，分析師預期為1,241億元。其中大中華區收入185.1億元，銷售預期216億元。

季內產品營收979.6億元，分析師預期980.2億元。當中iPhone收入691.4億元，分析師預期710.4億元。iPad收入80.9億元，分析師預期73.5億元。Mac收入為89.9億元，分析師預期79.4億元。可穿戴設備、居家、周邊收入為117.5億元，分析師預期119.5億元。

季內蘋果來自服務業務收入為263.4億元，分析師預期261億元。

Apple Intelligence未有中文版

此外蘋果行政總裁庫克接受《CNBC》及《路透》訪問時稱，在同步有Apple Intelligence 的情況下，iPhone 16銷情較佳，但Apple Intelligence暫只有英文版，未有中文版。他認為，此點是影響iPhone中國銷情的因素之一，其他因素還包括分銷商庫存清理安排問題。