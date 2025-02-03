1個月港元拆息跌至4個月新低　星之谷莊錦輝料今年最多減兩次P

美國聯儲局維持利率不變，本港銀行今日亦宣布維持最優惠利率（P）於現時水平。港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月拆息連跌2日，跌9.33點子至3.73589%，是去年9月以來最低。



短線拆息方面，隔夜拆息跌71.74點子至3.65452%， 1星期拆息跌59.57點子至3.65512%， 2星期拆息跌15.67點子至3.65369%，是去年9月以來最低。

中長線拆息方面，3個月期拆息跌4.51點子至3.76839%，是2023年5月以來最低，6個月期拆息跌2.16點子至3.90566%，是去年9月以來最低。12個月期拆息跌1.4點子至3.92583%，是2022年9月以來最低。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，相關安排符合市場預期，原因是去年已三次減息，透支今年部份減幅，不過今年P仍然會下調，全年最多減兩次息，整體減幅不多於0.25%。港元拆息穩步向下，隨着銀行資金壓力逐步舒緩，預期會進一步下降，業主脫離供封頂息的距離有望再近一步。

經絡：現樓按揭連升2個月 樓花增逾兩成

另外，根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2025年一月份現樓按揭宗數為4,201宗，較去年十二月份的4,164宗增加37宗(0.9%)，連升2個月，創5個月新高；而該月的樓花按揭宗數為396宗，較去年十二月份的321宗增加75宗(23.4%)，連升2個月，創3個月新高。

對比去年同期，今年一月份現樓按揭宗數比去年同期4,106宗增加95宗(2.3%)，今年一月份樓花按揭宗數比去年同期97宗大增299宗(308.2%)，創近3年的首1個月新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，一月份受Novo Land、柏蔚森及尚柏等新盤買家上會帶動，使樓花按揭按月增逾2成。而今年新盤將繼續主導市場，新春過後發展商將開始積極推盤，預計交投將逐步回穩，料全年樓花按揭宗數上試6,000宗水平，挑戰近5年新高，全年現樓按揭亦有望回穩。

中銀香港奪現樓及樓花按揭雙冠軍

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)四連冠，以市佔率33.6%位列榜首；滙豐銀行以市佔率16.3%排名第二；恒生銀行以市佔率14%排名第三；渣打銀行以市佔率9.1%排名第四；中信銀行上升一級，以市佔率4.2%排名第五。

樓花銀行市佔率方面，中國銀行(香港)兩連冠，以市佔37.4%排名第一；渣打銀行上升一級，與滙豐銀行共同以市佔率12.6%排名第二；恒生銀行上升一級，以市佔率10.6%排名第三；中國工商銀行(亞洲)上升一級，以市佔率7.3%排名第四；交通銀行上升兩級，以市佔率7.1%排名第五。

2025年一月份四大銀行現樓市佔率由上月72.5%上升0.5%至73%。曹表示，各銀行已開始爭取今年第一季的按揭業務，料銀行市佔率的差距或有機會重新調整。