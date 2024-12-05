01獨家｜滙豐重啟新造按揭現金回贈最高0.2%　綠色按保回贈多千元

繼早前《香港01》獨家報道，中銀、恒生及渣打三大行重啟新造按揭現金回贈後。再度傳出消息，龍頭大行滙豐也重啟按揭現金回贈，意味目前四大行全部已重啟回贈。《香港01》獲得最新消息稱，透過滙豐新造按揭額度330萬元以上，可享有0.15%回贈，適用於一般客戶。而500萬元以上，可獲0.2%回贈，若果屬於綠色按保計劃回贈，另外可獲得1,000元回贈。



按揭額度500萬元以上可獲0.2%回贈

消息人士並稱，目前中銀香港、渣打及恒生提供的現金回贈仍維持。恒生回贈額度介乎0.1至0.25%，渣打按揭額度600萬以上，可享有0.1至0.2%的回贈，中銀香港所有新買樓包括一手現樓、樓花及按保，按揭金額達100萬元以上，能夠獲得0.1%現金回贈，200萬元以上有0.2%回贈，1,000萬元以上便能獲得最高0.25%回贈。

滙豐發言人表示：「本行定期檢視樓宇按揭業務策略，包括息率、現金回贈、及其他服務內容，並根據市場情況、按揭金額及客戶關係作出調整。我們將繼續推出不同按揭產品及優惠以滿足客戶需要。」

星之谷行政總裁莊錦輝認為大行加回贈抱着「人有我有」的心態，不過與其他銀行的回贈相比仍有距離，故有空間再加回贈。

星之谷：轉按回贈需待進一步減息才有望激活

莊錦輝解釋，其他大銀行普遍的回贈比率都達到0.25至0.3%，中小型的回贈比率更為進取，最高回贈更可達1%。所以貸款人在申請按揭時，需要全面比較不同銀行的計劃。

他說，現時所有銀行都重新提供一手物業的按揭回贈，反映銀行對按揭業務取態由謹慎變為開放。不過，轉按市場的回贈仍然偏低，需要等待進一步減息才有望激活。

經絡：預計其他銀行將跟隨推出按揭優惠

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近月樓市回穩，加上美國有機會繼續減息，銀行對按揭業務取態轉向積極，除了大型銀行推出限時定按計劃，而現時再有大型銀行重啟按揭現金回贈吸客，以維持其市佔率。

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，11月份四大銀行現樓市佔率由上月69.2%微跌0.1%至69.1%。曹德明表示，其他銀行將根據自身策略，推出不同種類的按揭計劃及優惠吸引客戶，對樓按市場有穩定作用。

中原王美鳳表示，隨着九月份減息期啟動樓市開始回暖，接着十月份樓按全面放寬進一步令樓市交投回升，最近物業估值亦有所上升，現時銀行樓按取態正面及積極性增加，今年銀行兩度加快減P亦反映銀行支持樓市對後市有信心。現階段已是銀行經營明年按揭業績的時間，近月市場上有銀行先後重啟及上調現金回贈，用家受惠，樓按積極性增加，而有大型銀行決定重啟現金回贈，亦屬於與其他銀行平衡競爭力及支持樓市的做法，相信有助增加買家信心。